Chi sono Giovanni e Costantino, figli di Gigliola Cinquetti/ Carriere e vita privata

Giovanni e Costantino Teodori: lontani dalle orme professionali della madre Gigliola Cinquetti

La carriera di Gigliola Cinquetti si è divisa tra il successo al Festival di Sanremo e la necessità di dare seguito al suo sogno di costruire una splendida famiglia con suo marito, Luciano Teodori. La cantante infatti, a ridosso degli anni ’80, scelse di allontanarsi dai palcoscenici per dedicarsi al proprio matrimonio. Proprio in quegli anni vedranno la luce i suoi due figli, Giovanni e Costantino Teodori. Dopo aver dedicato diversi anni alla loro educazione e crescita, è poi tornata con una nuova veste nel mondo della TV, principalmente come giornalista e conduttrice.

Se per la carriera di Gigliola Cinquetti le informazioni sono ampiamente note, minori sono le nozioni in riferimento alla vita privata e professionale dei figli avuti con Luciano Teodori, Giovanni e Costantino. Entrambi però, seppur seguendo percorsi diversi, hanno avuto modo di farsi conoscere al pubblico televisivo con diverse occasioni. Giovanni Teodori – primogenito di Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori – è nato a Verona nel 1980 mentre il secondo figlio è nato 4 anni più tardi, nel 1984.

Giovanni e Costantino Teodori: la carriera giornalistica del primogenito e da architetto per il secondo figlio di Gigliola Cinquetti

Giovanni Teodori non ha seguito le orme materne nell’ambito musicale ma si è concentrato su un percorso professionale forse più affine a quello del padre Luciano Teodori. Il figlio di Gigliola Cinquetti è infatti uno stimato storico, al punto da vantare una discreta fama dal punto di vista internazionale. Dopo essersi laureato in giornalismo ha avuto anche modo di partecipare nel mondo televisivo principalmente nelle vesti di autore. Altrettanto differente il percorso del secondogenito della coppia, Costantino Teodori.

Ultimati gli studi di architettura, Costantino Teodori è infatti uno stimato libero professionista nel settore con una formazione che si è divisa tra Italia ed estero, precisamente tra Serbia e Inghilterra. Il figlio di Gigliola Cinquetti ha avuto l’opportunità di mettere in evidenza i suoi lavori e talento in diverse mostre di caratura internazionale, come in Svizzera. Come anticipato, entrambi i figli della cantante e di Luciano Teodori hanno però avuto modo anche di farsi conoscere al pubblico televisivo. Parteciparono infatti in coppia al noto reality estremo Pechino Express nel 2013, proprio con il soprannome di “I figli di”.











