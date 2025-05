Una famiglia di sport quella di Laura Maddaloni, nata e cresciuta con l’amore per il judo, così come i suoi fratelli Pino e Marco, grandi atleti come d’altronde lo è stata anche lei. Il tutto, grazie ai loro genitori, che hanno trasmesso loro l’amore per lo sport e per i valori saldi come quelli della famiglia. Giovanni Maddaloni, il papà di Laura Maddaloni, gestiva infatti una palestra di judo e proprio per questa ragione i suoi figli si sono appassionati a questo sport. La carriera sportiva di Giovanni è cominciata negli anni ’70 come atleta di Judo presso la società DAI-TO CLUB di Napoli. Qualche anno più tardi, il padre di Laura è diventato campione regionale e da quel momento ha cominciato la sua brillante carriera che poi è sfociata con l’insegnamento. I genitori di Laura Maddaloni, per tantissimi anni hanno gestito una palestra proprio a Napoli.

Chi sono Rosy, Jane e Janet, figlie di Laura Maddaloni e Clemente Russo/ "Sono delle guerriere"

Chi sono Giovanni Maddaloni e Caterina Iuliano, i genitori di Laura Maddaloni:

Giovanni Maddaloni, il papà di Laura, Pino e Marco, è un insegnante di judo e guida da tantissimi anni lo Star Judo Club di Scampia. Un ambiente particolare nel quale Giovanni è riuscito a trasmettere l’amore per lo sport a tutti i ragazzi che sono passati per di lì, compresi i suoi figli, che hanno ricevuto i suoi preziosi insegnamenti e deciso di metterli in pratica arrivando a praticare lo sport ad alti livelli. I genitori di Laura Maddaloni sono stati dunque fondamentali per lei, così come per i suoi fratelli Pino e Marco.