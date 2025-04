Tutto su Giovanni Siciliano e Luana, cavaliere e dama del trono over di Uomini e Donne

Giovanni Siciliano e Luana sono due dei nuovi protagonisti del trono over di Uomini e donne. Il cavaliere, papà innamorato, ha deciso di mettersi in gioco partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi dove ha conosciuto diverse dame tra cui Morena Farfante e Margherita Aiello con cui, però, tutto è finito. Giovanni, poi, è uscito anche con altre dame tra le quali anche Luana che, dopo aver chiuso la frequentazione con Alessio Pili Stella, ha accettato di uscire con lui e conoscerlo.

Dopo aver chiuso con Gabriele, Luana ha deciso di voler andare avanti con Giovanni che, in studio, ha ammesso di essere molto interessato a Luana con cui la frequentazione sta andando avanti a gonfie vele come raccontano entrambi al centro dello studio.

Giovanni e Luana: come procede la storia a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 9 aprile 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Giovanni e Luana. Prima di raccontare i dettagli sulla frequentazione con Luana, Giovanni si scaglia contro Francesco, reo di aver messo a paragone Cinzia e Isabella. “Sei un buffone. A differenza tua io sono trasparente ma mentre tu vuoi fare il galante ma sei un buffone”, dice Giovanni. Spazio, poi, al rapporto con Luana.

“Sto molto bene con lui. E’ molto diverso da come si mostra in trasmissione. Qui è un po’ arrogante mentre fuori è dolcissimo. Ci abbracciamo tantissimo. E’ venuto anche a trovarmi a casa”, dice Luana. “Sto molto bene con Luana. Da quando esco con lei ho anche smesso di fumare. Lei mi ha detto che non fuma e che le dà fastidio la puzza del fumo e dopo aver fumato l’ultima volta, è una settimana e mezza che non accendo una sigaretta e non ne ho neanche l’esigenza”, afferma il cavaliere.