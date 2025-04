Giovanni Siciliano e Luana: tutto sui protagonisti del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne spiccano Giovanni Siciliano e Luana. Il cavaliere, papà di tre, è un imprenditore e agente immobiliare mentre lei è la proprietaria di un e-shop e lavora anche come babysitter. Giovanni ha cominciato l’avventura nel parterre del trono over uscendo con Morena Farfante e Margherita Aielòlo con le quali la conoscenza è finita poco dopo. Il cavaliere, poi, è uscito anche con altre dame concentrandosi, in seguito, sulla conoscenza con Luana.

Francesca Polizzi, lite con Gianmarco a Uomini e Donne/ "Sei un grandissimo falso"

Quest’ultima, invece, dopo aver ricevuto l’esclusiva da Alessio Pili Stella che ha poi fatto un passo indietro fino a chiudere definitivamente, Luana ha deciso di dare una possibilità a Giovanni con cui sta andando tutto a gonfie vele. Entrambi si sono lasciati andare a parole importanti. Dopo due settimane di frequentazione, però, è arrivato il colpo di scena.

Chi è Fabrizio, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Esce con Gloria ma lei chiude: poi spunta Sebastiano

Giovanni Siciliano: lite con Alessio Pili Stella e addio a Luana

Nella puntata di Uomini e Donne del 17 aprile 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Giovanni Siciliano e Luana. L’espressione di entrambi non lascia pensare a nulla di buono e ciò è confermato dalle prime dichiarazioni del cavaliere. Giovanni spiega che Luana è troppo insistente e che, avendo anche dei figli, non riesce a vederla come lei vorrebbe.

In studio, Alessio Pili Stella attacca Giovanni e tra i due cavalieri tra i quali non c’è molta simpatia, scoppia la lite. Dopo un duro botta e risposta tra i due, l’attenzione torna sul rapporto con Luana. Giovanni ribadisce di avere una vita troppo impegnativa rispetto a ciò che desidera Luana e, a sorpresa, nonostante l’interesse dichiarato nelle scorse puntate, decide di chiudere definitivamente la frequentazione.

Tina Cipollari si trasforma in contadina a Uomini e Donne/ La prova di Cosimo Dadorante