Chi sono Giulia e Paolo, i figli di Carlo Verdone? Nati dall'amore con Gianna Scarpelli, la sua ex moglie: la primogenita ha seguito le sue orme

Figli di Carlo Verdone, chi sono? Nati dalle nozze con Gianna Scarpelli

Si chiamano Giulia e Paolo i figli di Carlo Verdone, nati dal matrimonio dell’attore romano con Gianna Scarpelli, la sua ex moglie. Le nozze del 1980 hanno portato infatti alla nascita di due figli, Giulia, classe 1986, e Paolo, nato tre anni più tardi. Come la mamma, i due ragazzi non sembrano amare particolarmente le luci dei riflettori, tanto che le informazioni su di loro non sono moltissime. Sappiamo però che la primogenita di casa Verdone, Giulia, ha seguito in parte le orme del papà: lavora infatti nel mondo della regia dopo essere cresciuta tra set e cineprese.

Proprio due anni fa, in occasione del Natale, Carlo Verdone ha postato una foto con sua figlia Giulia, scrivendo: “Qui sul set con la visita a sorpresa di mia figlia Giulia”. La ragazza, dunque, ha ereditato la passione del papà dello spettacolo e non perde occasione per strappare qualche consiglio da uno dei più grandi attori del cinema italiano, seguendo una passione di famiglia. Il nonno Mario, papà di Carlo, era stato infatti un grandissimo critico cinematografico. Paolo, il secondo dei figli di Carlo Verdone, non sembra invece essere appassionato di cinema o almeno pare aver scelto una carriera differente. Il ragazzo, infatti, ha scelto la carriera diplomatica anche se sul suo conto sono pochissime le informazioni, essendo Paolo molto riservato. Anche lui però, da piccolino, ha recitato con il papà in un suo film, proprio il cult “Grande, grosso e… Verdone”.

Chi sono Giulia e Paolo, i figli di Carlo Verdone: spesso insieme

Carlo Verdone passa spesso del tempo insieme ai figli Giulia e Paolo. Qualche anno fa l’attore ha pubblicato una fotografia con loro in occasione di una domenica passata insieme: con loro anche Christian De Sica, marito di Silvia, sorella di Carlo. “Ora in campagna. La vera Vita da Carlo con i figli Paolo e Giulia e lo zio Christian crollato dopo il pranzo domenicale” aveva scritto l’attore, mostrando uno spaccato di vita quotidiana insieme e ai suoi ragazzi.