ELEONORA DANIELE: “CARLOTTA UN REGALO DAL CIELO DI MIO PADRE”/ “Giulio Tassoni…”

Eleonora Daniela, intervistata durante Domenica In da Mara Venier, ha parlato a lungo di Carlotta, sua figlia avuta con Giulio Tassoni. “Mi ha completamente cambiato la vita. È una forza della natura e ha un carattere ed una personalità che ogni tanto mi chiedo come farò a tenerla nei prossimi anni. Cerco di esserci sempre per lei, la mattina scappo e poi di pomeriggio torno da lei. Secondo me è stato un regalo dal cielo di mio padre, prima che se ne andasse mi diceva sempre di fargli una nipote, è poi è arrivata subito dopo il matrimonio”. (agg. di Lorenzo Drigo)

Chi è Giulio Tassoni e come ha conosciuto Eleonora Daniele?

Giulio Tassoni e Carlotta sono il marito e la figlia della nota conduttrice Eleonora Daniele, che a breve sarà ospite a Domenica in. A 43 anni Eleonora si definisce felice e completa, ha il suo lavoro, un marito amorevole e una figlia nata in un età dove è più complicato portare avanti una gravidanza. Giulio Tassoni è un’imprenditore romano di successo ma è estremamente riservato e al contrario della moglie, non ama mostrarsi sotto i riflettori o rilasciare interviste; la cosmesi è la più grande passione di Giulio ed è anche il settore di cui si occupa: curare la bellezza maschile e femminile correggendone le imperfezioni in ambito estetico.

Giulio Tassoni è talmente riservato da non avere social ma grazie alla moglie Eleonora sappiamo che i due si sono conosciuti nel 2002 nel famoso locale romano “Piper”, inizialmente a lui non è scattato il colpo di fulmine ma la conduttrice ha raccontato che si sono innamorati dopo una fase di frequentazione e poi nel 2019 sono convolati a nozze. La vera svolta nella vita di Giulio ed Eleonora avviene nel 2020, quando i due diventano per la prima volta genitori della piccola Carlotta.

L’arrivo della piccola Carlotta e la gioia di essere genitori

Nel 2020 l’arrivo della piccola Carlotta riempie di gioia la vita di Giulio Tassoni ed Eleonora Daniele e dopo qualche mese la conduttrice rilascia alcune dichiarazioni in merito: “Carlotta è vivace, sveglia, sensibile, mi ha fatto conoscere l’amore totalizzante, la gioia più pura che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso. Penso sia un dono del cielo, un regalo del mio papà che non c’è più. Ricordo che quando ero ragazza mi diceva in dialetto veneto: ‘Fame una putea’, ovvero fammi una bambina”.

Prima di provare questa grande gioia, la conduttrice aveva sofferto molto poiché dopo il parto cesareo aveva subito delle complicazioni e per lei era stato uno shock ma la gioia di essere madre ha spazzato via tutto e lei e il marito non escludono la possibilità di poter diventare genitori per la seconda volta, a Gente Eleonora aveva dichiarato: “Vorremmo, ma senza accanimento, se dovesse arrivare sarebbe il benvenuto, ma sono consapevole del tempo che scorre. Mi piacerebbe avere un altro figlio ma bisogna confrontarsi con la vita reale. Sono già fortunata ad avere Carlotta”.











