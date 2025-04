Tutto su Giuseppe e Rosanna, cavaliere e dama del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, nelle varie puntate di Uomini e Donne, hanno più volte trovato spazio, al centro dello studio, Giuseppe e Rosanna, cavaliere e dama del trono over che hanno scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi per trovare l’amore. Lui, papà di tre figli, osteopata e fisioterapista, prima di dedicarsi alla conoscenza con Rosanna, ha frequentato per diverso tempo Sabrina Zago che era disposta anche ad abbandonare il programma con lui. Non provando lo stesso sentimento, tra i due, ci sono stati vari alti e bassi fino alla chiusura definitiva. Giuseppe, poi, ha provato a conoscere Isabella che, però, ha fatto un passo indietro rendendosi conto di poter costruire solo un’amicizia con lui.

Chi è Guido, cavaliere di Uomini e Donne/ Dà buca a Sabrina Zago ma lei gli concede l'esclusiva

Lo sguardo di Giuseppe è stato così rapito dalla bellezza, classe ed eleganza di Rosanna. Di origine siciliana, la dama cerca un uomo determinato e che sappia ciò che desidera. Tra i due, la conoscenza sta andando avanti da qualche settimana ma Rosanna non ha mai nascosto di nutrire dei dubbi sull’eventuale interesse che il cavaliere possa nutrice ancora nei confronti di Sabrina. Da qui, la scelta che spiazza tutti.

Chi è Sabrina Zago, dama di Uomini e Donne/ La conoscenza con Guido continua, ma arriva un nuovo cavaliere

Giuseppe e Rosanna: lei non concede l’esclusiva a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 aprile 2025, al centro dello studio, tornano ad accomodarsi Giuseppe e Rosanna. Maria De Filippi manda in onda il filmato dell’esterna fatta dai due. Nel filmato, Giuseppe e Rosanna si divertono, si raccontano e tra i due scatta anche un bacio. Le ore piacevoli trasmesse in compagnia della dama, spingono Giuseppe a prendere una decisione importante.

Nella puntata odierna, il cavaliere spiega di voler concedere l’esclusiva a Rosanna volendo dedicare il proprio tempo al loro rapporto. Un annuncio che scatena la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Non eri l’omone che non si fa mettere i piedi in testa e ora dai l’esclusiva a una che non ricambia?”, dicono gli opinionisti. Da parte sua, Rosanna, pur lusingata dal gesto di Giuseppe, spiega di non sentirsi ancora pronta per concedergli l’esclusiva.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 15 aprile 2025/ Bacio Giuseppe e Rosanna, novità per Sabrina