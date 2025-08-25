Chi sono Gladys e Vernon, genitori di Elvis Presley? La loro decisione di trasferirsi a Memphis sarà la svolta per la carriera del figlio perché...

CHI SONO GLADYS E VERNON PRESLEY? SULLA MADRE, “THE BEST GIRL IN MY LIFE”

Chi sono Gladys e Vernon, genitori di Elvis Presley, e cosa sappiamo della loro storia e del rapporto col figlio? Questa sera, per ricordare il “Re” del rock’n’roll a quasi 48 anni di distanza dalla sua morte (la data del decesso tuttavia risale al 16 agosto 1977), Canale 5 propone un musical dalle cadenze del biopic di qualche anno fa e diretto da Baz Luhrmann: l’opera omonima racconta infatti la vita della star statunitense e anche il complicato rapporto col manager Tom Parker (il colonnello sul grande schermo ha le fattezze di Tom Hanks), partendo dagli esordi e la prepotente ascesa nel mondo della musica negli Anni Cinquanta e ripercorrendo pure la love story con la moglie Priscilla (parliamo di lei quest’oggi in un pezzo a parte, NdR). Qui, invece, ci concentriamo sulla famiglia, accendendo i riflettori chi sono Gladys e Vernon, genitori di Elvis Presley.

Per raccontare chi sono Gladys e Vernon, genitori di Elvis Presley, prima di vedere il film di Luhrmann candidato a ben otto Premi Oscar nel 2023, possiamo tornare idealmente con la DeLorean della memoria al 1935, in quel di Tupelo, dove la futura star nacque assieme a un gemello, Jess Garon, morto purtroppo mezz’ora prima di lui. Il figlio di Vernon Presley e Gladys Love (nata Smith) fu chiamato Elvis Aaron e crebbe in una famiglia, di origini scozzesi, molto religiosa tanto che le frequentazioni in Chiesa della madre e del padre avvicinarono il ragazzo al gospel, entrando in contatto con un genere che avrà una notevole influenza sul modo di cantare e anche a livello di sonorità. La famiglia Presley abitava in un’abitazione modesta della cittadina del Mississippi, nei pressi del quartiere della comunità afroamericana, altro importante fattore da considerare nel suo background. Per i Presley cambierà tutto col trasferimento a Memphis…

ELVIS, LE TENSIONI COL PADRE E IL DURO COLPO ALLA MORTE DELLA MAMMA QUANDO…

Scoprendo chi sono Gladys e Vernon, genitori di Elvis Presley, dobbiamo ricordare infatti che le influenze musicali a cui fu ‘esposto’ il ragazzo nella città del Tennessee (dopo aver imparato a suonare da autodidatta la chitarra) furono decisive, tra il country e il blues. Involontariamente, la decisione del padre e della madre di cambiare casa (per cercare miglior fortuna una volta che il signor Vernon era rimasto senza lavoro, segnerà la svolta nella futura carriera di Elvis, notato infatti da un pezzo grosso della Sun Records, Sam Philips, primo a mettere sotto contratto quel 18enne dalla voce ammaliante e per giunta anche molto bello. Ma qual era il suo rapporto coi genitori? Sicuramente Presley aveva un rapporto privilegiato con mamma Gladys, una donna che le cronache raccontano molto dolce ma anche tanto protettiva nei confronti di quel figlio che si rivelerà essere tanto fragile, una volta inglobato dalle dinamiche dello star system.

“Non è capace di leggere una nota nemmeno adesso, ma non c’è bisogno di insegnare a nuotare ad un pesce”: così il padre e la madre in una intervista dell’epoca e in un passaggio che non solo ci racconta qualcos’altro a proposito di chi sono Gladys e Vernon, genitori di Elvis Presley, ma anche del fatto che i due avevano intuito il grande talento del figlio e sapevano che certe doti non si possono insegnare a chi le ha già innate. Del signor Vernon e Gladys sappiamo che si sposarono giovanissimi, tanto che lei era 17enne e dovette dichiarare un’età falsa): e proprio la voglia di riscatto, dopo un’infanzia vissuta tra difficoltà economiche, e di avere successo anche per i genitori costituì sempre uno sprone per Presley. “The best girl in my life”: così definì Elvis sua madre, rivelando un rapporto molto forte (forse per via della morte del gemello), al contrario delle tensioni col padre. Anche per questo la morte della mamma fu un duro colpo: già gravata da epatite, se ne andò a soli 46 anni, evento che nel 1958 prostrò la star: papà Vernon si risposerà nel 1960 e, pur non approvando l’unione, col tempo Elvis riconobbe e accettò i figli della matrigna.