Chi sono gli Abba, chi sono: Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad i quattro componenti del gruppo svedese

Chi sono gli Abba? Gruppo di musica pop nato in Svezia nel 1972, è stato formato da Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad, i quattro che sono passati alla storia nonostante la loro avventura sia stata fugace, visto lo scioglimento di dieci anni più tardi. Gruppo tra quelli di maggior successo in tutto il mondo, gli Abba hanno venduto oltre 150 milioni di dischi non soltanto in Svezia. La popolarità è stata infatti enorme anche fuori dai confini nazionali: ben presto gli Abba hanno ottenuto un successo straordinario in tutto il mondo. Il nome della band è un acronimo delle loro iniziali. I nomi dei quattro sono infatti Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid.

Marta Flavi, perché non ha mai avuto figli?/ "Ho perso 4 bambini, la tragedia della mia vita"

Nel 1974, quando hanno vinto l’Eurovision Song Contest con il brano “Waterloo”, i quattro hanno raggiunto l’apice della loro carriera. Da quel momento è stato un crescendo, fino a dieci anni più tardi, quando si sono sciolti. Nel frattempo all’interno degli Abba sono nate e poi finite due storie d’amore: la prima tra Björn e Agnetha e la seconda tra Benny e Frida. Dei dissapori hanno dunque portato all’addio e alla separazione.

Marta Flavi, chi è/ Dal matrimonio con l'ex marito Maurizio Costanzo ai quattro aborti: "Una tragedia"

Chi sono gli Abba: nel 2018 la reunion

Gli Abba, dunque, si sono sciolti nel 1982 e nonostante per tantissimi anni si sia parlato di una reunion, questa è arrivata soltanto molto più tardi. Nel 2018, infatti, i quattro hanno annunciato di tornare all’attività musicale, incidendo nuovi brani: un nuovo capitolo della loro avventura che è però durato poco, considerando che già nel 2022 i quattro si sono detti nuovamente addio. “Lo scioglimento del 1982 è stato causato da contrasti a livello di gruppo mentre questo è amichevole. Non ci sarà più nessuna reunion, questa volta è definitivo” ha spiegato Benny Andersson, annunciando inoltre che la band non avrebbe neppure registrato più nuovi singoli insieme. Dunque, non ci sarà più nessun ritorno di fiamma tra i quattro, che seppur per dieci anni hanno fatto la storia della musica in Svezia e non soltanto.