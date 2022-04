Chi sono gli Achtung Babies, The Band/ La tribute band degli U2

Achtung Babies sono una delle band protagoniste di “The Band“, il nuovo talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Rai1. La band si è esibita sulle note di “Fix You” dei Coldplay conquistando Rocco Tanica che, chiamato a scegliere tra loro e gli Xela Unplugged decide proprio di salvare la tribute band degli U2. La loro performance convince a metà i giurati Carlo Verdone e Gianna Nannini. Il commento dell’attore e regista romano è chiaro: “più che Coldplay mi sembravano gli U2 ma hanno un’intesa davvero perfetta, sono professionisti”, mentre la rocker senese ha notato una complicità davvero pazzesca: “hanno una sorta di fusione nel suonare insieme, gli faccio i complimenti. Però non ho colto l’anima di Fox You nella loro interpretazione. Devono trovare l’identità”.

Ma chi sono gli Achtung Babies? Ecco come si sono presentati ai microfoni di The Band: “ciao sono Enrico, cantante degli Achtung Babies. Vengo da Chioggia, abito a Padova da diversi anni e faccio nella vita anche il ristoratore. Sono Stefano, batterista degli Achtung Babies e vengo da Trieste e lavoro come agente di commercio. Io sono Edo, chitarrista e vengo da Napoli. Luca sono il bassista degli Achtung Babies, sono di Roma e nella vita faccio anche l’assicuratore”. “ma vi siete accorti che siamo una barzelletta? Un romano, un triestino, un napoletano e un padovano?”.

Achtung Babies, la tribute band degli U2 approda a The Band su Rai1

Gli Achtung Babies hanno quasi 30 anni di attività alle spalle nel mondo della musica. Proprio i componenti rivelano come è nata l’idea della band: “nasciamo come tribute band U2, ma ci piaceva metterci in gioco e provare a vedere come va”. La loro prima performance convince in parte la giuria visto che nella classifica finale si posizionano al sesto posto con 18 punti.

Ecco il video della loro esibizione:

