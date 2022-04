Chi sono gli Anxia Lytics, The Band/ “Ci piace molto contaminare tra i generi”

Gli Anxia Lyitics sono una delle band protagoniste della prima edizione di The Band, il nuovo talent show di successo di Raiuno. Il format, tutto italiano, è condotto da Carlo Conti e vede in giuria Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini senza contare un parterre di tutor di primissimo livello: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica. La band è entrata nel team di Dolcenere che è rimasta estasiata dalla performance: “ho visto l’anima nella performance degli Anxia Lyitics”. La cantautrice, infatti, chiamata a decidere tra gli Anxia Lyitics e i Gemini non ha avuto alcun dubbio pur lodando anche l’altra band “i Gemini sono a loro agio in questo mondo e devono continuare a starci”.

La scelta di Dolcenera incontra il favore anche della giurata Gianna Nannini che commenta: “sono d’accordo con la scelta di Dolcenera, perché hanno una cantante eccezionale. Hanno stile e hanno dato una bella pennellata”. La loro versione di “A mano a mano” di Rino Gaetano è una spanna sopra tutti gli altri permettendo alla band così di vincere anche la prima puntata del talent

Anxia Lyitics, chi è la band di The Band

Ma chi sono gli Anxia Lyitics? Cerchiamo di conoscere meglio la band protagonista di The Band su Rai1. “Il nostro progetto è nato a fine anno del 2019 poco prima della pandemia e abbiamo scelto questo nome perchè per noi la musica è anche questo: è un ansiolitico che ci aiuta nei momenti in cui ci sentiamo più tristi e confusi. Ci piace molto contaminare tra i generi passiamo dal rock al pop elettronico” – racconta uno dei componenti della band.

Poi tocca al membro più grande della band che precisa “cerco di tenerli sotto controllo”, mentre la performer viene giudicata dai compagni “permalosa”. Ecco per voi il video della loro prima esibizione a The Band.

