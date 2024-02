Chi sono gli Eiffel 65/ I più grandi successi di sempre nel duetto con Fred De Palma a Sanremo 2024

Eiffel 65 tra gli ospiti più attesi all’Ariston: cantano al fianco del cantante in gara Fred De Palma

Questa sera, venerdì 9 febbraio, gli Eiffel 65 saranno protagonisti al Festival di Sanremo 2024 con un duetto insieme a Fred De Palma. Il gruppo torinese, che affianca il cantante in gara, regalerà al pubblico un medley dei suoi più grandi successi. Negli anni novanta, gli Eiffel 65 hanno raggiunto l’apice della fama e della popolarità, non a caso oggi molte delle loro canzoni sono ancora amate e ricordate da molti come autentici tormentoni.

La formazione originale degli Eiffel 65, nata nel 1998, comprendeva tre membri: il musicista Maury (Maurizio Lobina), il front-man e cantante Jeffrey Jey (Gianfranco Randone), e il disc jockey Gabry Ponte. Maurizio Lobina, di 48 anni, è nato ad Asti il 30 ottobre 1973, mentre Gianfranco Randone, noto come Jeffrey Jey, è nato a Lentini il 5 gennaio 1970 ed ha 52 anni.

Gli Eiffel 65 a Sanremo 2024 con Fred De Palma per un tuffo nel passato: cresce la curiosità per il medley

Il nome “Eiffel 65” fu scelto casualmente, con un computer che individuò la parola “Eiffel” in un elenco di possibili nomi, al quale fu aggiunto il numero “65” quasi per caso. Quindi, cosa possiamo aspettarci dal duetto con Fred De Palma a Sanremo 2024? Sicuramente un emozionante viaggio nel passato, con le indimenticabili hit e i tormentoni evergreen del gruppo.

La musica degli Eiffel 65, molto apprezzata nel panorama della dance italiana, ha lasciato un segno indelebile. Il gruppo si sciolse nel 2006, con Gabry Ponte che aveva ormai intrapreso la carriera da solista, come del resto gli altri due membri, Maury e Jeffrey, che avevano fondato nel giugno dello stesso anno un nuovo gruppo, i “Bloom 06”. Grande curiosità di capire come Fred De Palma e gli Eiffel 65 reinterpreteranno i grandi successi del gruppo: c’è chi pensa ad una cover fedele ai brani originali e chi, invece, si aspetta grandi stravolgimenti.

