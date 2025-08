Chi sono gli Eiffel 65, il gruppo dance formato da Maury, Jeffrey Jay e Gabry Ponte. Dopo l'addio di quest'ultimo, si sono sciolti nel 2005

Gli Eiffel 65 hanno fatto sognare per tanti anni migliaia e migliaia di fan della musica dance. I tre, Maury, nome d’arte di Maurizio Lobina, Jeffrey Jay, ovvero Gianfranco Randone e Gabry Ponte, hanno formato il trio nel 1998. La loro prima hit, “Blue (da ba dee) ha fatto ballare milioni di persone in giro per il mondo, tanto da diventare un brano iconico della musica dance. Gli Eiffel 65 devono tantissimo a quel brano, che ha segnato la loro ascesa nel mondo della musica: i tre, insieme, hanno venduto ben 15 milioni di copie in tutto il mondo con solamente tre album, nei loro primi cinque anni di attività.

Sarah Toscano è fidanzata? Voci su Fedez e non solo/ "Gossip? Fa parte del gioco"

Gli Eiffel 65 nel 2003 sono saliti anche sul palco di Sanremo con il brano “Quelli che non hanno età”, classificandosi al quindicesimo posto e ottenendo un grande successo tra il pubblico. Nel 2005 Gabry Ponte ha detto addio al gruppo, continuando la sua carriera da solista: già da tempo, infatti, aveva iniziato a suonare da solo e proprio l’impossibilità di fare entrambe le cose insieme lo ha portato a propendere per la sola carriera da solista. Nel 2010, poi, i tre si sono riuniti nuovamente, annunciando anche un nuovo album, mai realmente uscito. Dopo il nuovo addio di Gabry Ponte, gli Effei 65 non hanno detto addio alla musica: sono attualmente formati da Jeffrey Jay e Maury.

Perché Franco Califano è stato arrestato? Problemi con la droga e le accuse del pentito/ Nel 1984 il carcere

Gli Eiffel 65 fanno sognare ancora: quell’abbraccio fa sperare i fan

Solo pochi giorni fa i tre si sono incontrati dietro le quinte del Battiti Live 25 e su Instagram hanno condiviso un video di un abbraccio sentito e chiacchiere scambiate tra vecchi amici. “Le strade nel tempo si possono dividere, ma le storie importanti restano nei ricordi di chi le ha vissute” hanno scritto gli Eiffel 65 sui social, facendo scatenare un’ondata di nostalgia nei loro follower, che speravano di vederli ancora una volta sul palco insieme.