Chi sono gli eliminati di Ballando con le stelle 2025 della puntata dell'8 novembre: Nancy Brilli, già al ballottaggio, è quella più a rischio

Filippo Zara è il maestro che ha sostituito Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2025 dopo l’infortunio di quest’ultimo, dando così la possibilità a Nancy Brilli di sostenere lo spareggio per l’eliminazione contro Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale nel corso della puntata dell’8 novembre, su Rai 1. Le due coppie sono andate in scena con due esibizioni molto differenti, che hanno ottenuto giudizi contrastanti: per il pubblico, a proseguire la sua gara è Nancy Brilli. Eliminata è la signora Coriandoli. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sarà eliminato a Ballando con le stelle nella puntata dell’8 novembre 2025?

La gara, per i concorrenti di Ballando con le stelle 2025, è ormai entrata nel vivo e, dopo le prime puntate durante le quali non c’è stata nessuna eliminazione, dalla settimana scorsa, tutto è cambiato. Nessun errore è ammesso perché si rischia l’eliminazione come è accaduto a Beppe Convertini che, pur vincendo il premio simpatia, non ha conquistato la fiducia della giuria e del pubblico pagando lo scotto dell’eliminazione. Questa sera, così, dovrà guardare la puntata da bordo pista in attesa del ripescaggio ma non sarà da solo perché altre due coppie, già questa sera, rischiano l’eliminazione.

La prima saluterà momentaneamente la gara all’inizio della settimana puntata e sarà una tra quella di Nancy Brilli e Filippo Zara (che sostituisce Carlo Aloia che si è infortunato) e la signora Coriandoli e Simone Di Pasquale. Dopo aver vinto lo spareggio a tre contro Beppe Convertini, questa sera, si sfideranno nuovamente ma sola una resterà in gara mentre l’altra farà temporaneamente le valigie. Tuttavia, Nancy Brilli, qualora dovesse salvarsi e vincere il ballottaggio contro la signora Coriandoli, resta una delle concorrenti più a rischio per l’eliminazione.

Eliminati Ballando con le stelle 2025: Marcella Bella a rischio spareggio

Tra le coppie allo spareggio che rischiano l’eliminazione a Ballando con le stelle 2025, quella in pole è quella della signora Coriandoli che, la settimana scorsa è stata salvata da Sara Di Vaira che, per lei, ha utilizzato la wild card per lei. Tra lei e la Brilli, il pubblico punta sull’eliminazione della Coriandoli ma la seconda coppia eliminata della serata potrebbe essere proprio Nancy Brilli che, allo spareggio, potrebbe trovare Marcella Bella. L’attrice e la cantante sono tra le concorrenti che, finora, non hanno conquistato la fiducia della giuria.

Entrambe dovranno affidarsi al pubblico chiamato a sostenere la propria coppia preferita. Tra le coppie che, finora, stanno raccogliendo il minor musica di like sui social, allo spareggio, potrebbe finire anche quella di Rosa Chemical. Le sorprese, tuttavia, potrebbe essere diverse.