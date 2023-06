Chi sono gli eredi di Raffaella Carrà?/ Il patrimonio e la divisione dell’eredità: la scelta dopo la morte

Chi ha ereditato il patrimonio di Raffaella Carrà dopo la sua morte?

Raffaella Carrà, tra i simboli della TV italiana, è morta il 5 luglio del 2021 dopo aver combattuto per anni un tumore ai polmoni. Tra le tante questioni che hanno incuriosito i tanti fan della cantante e conduttrice dopo la sua morte c’è quella dell’eredità. Curiosità che nasce dal fatto che Raffaella non abbia avuto dei figli nel corso della sua vita e che non avesse, al momento della morte, un marito/compagno.

La spinosa questione dell’eredità ha tenuto botta per molti mesi e ancora oggi alcuni aspetti rimangono non certi. Stando alle ultime notizie, pare che la conduttrice non abbia lasciato un vero e proprio testamento, tuttavia l’eredità sarebbe andata nelle mani dei suoi nipoti. Raffaella, dopo la morte del fratello Renzo – avvenuta a soli 56 anni proprio per un tumore ai polmoni -, ha deciso di prendere in affido i suoi figli: Matteo e Federica Pelloni.

Eredità Raffaella Carrà: il patrimonio della conduttrice

“Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora non c’è più. Mi danno un certo da fare! – aveva dichiarato in passato la Carrà – Faccio da Babbo invece che la mamma!”. Dunque, in assenza di testamento, Matteo e Federica Pelloni sarebbero gli ereditieri della soubrette. Tuttavia potrebbe aver ereditato qualcosa anche ma Sergio Japino, ex compagno di Raffella, nonché l’uomo che è stato al suo fianco fino alla morte.

Ricordiamo che ne patrimonio di Raffaella Carrà, oltre a quanto la conduttrice ha guadagnato negli anni tra musica e TV, rientrano anche i beni immobili. Si contano una casa a Roma, in via Nemea, dove viveva da molti anni; una villa all’Argentario, dove soleva trascorrere l’estate; un appartamento a Montalcino, in Toscana, e, a quanto pare, anche una proprietà in Spagna, sua seconda casa.

