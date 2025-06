Chi sono gli ex di Elenoire Casalegno? Dalle storie con Vittorio Sgarbi e Daniele Bossari al matrimonio con Sebastiano Lombardi: e con Dj Ringo...

CHI SONO GLI EX DI ELENOIRE CASALEGNO: “UN SOLO MATRIMONIO? PERCHE’…”

Chi sono gli ex di Elenoire Casalegno e cosa sappiamo delle varie storie avute nel corso degli anni dalla conduttrice e personaggio televisivo? Quest’oggi, nel corso della nuova puntata di “Storie di donne al bivio”, avremo l’occasione di rivedere in video la 49enne originaria di Savona che si confesserà a cuore aperto nel programma condotto come al solito da Monica Setta su Rai 2: e, inevitabilmente, nel suo racconto di vita ci sarà sicuramente un po’ di spazio per il versante sentimentale e che, tuttavia, a dispetto di quanto molti credono, l’ha vista salire all’altare una volta sola e diventare mamma non durante quell’unico matrimonio ma dall’unione con Dj Ringo. Scopriamo qualcosa di più sui suoi amori passati attraverso una breve rassegna su chi sono gli ex di Elenoire Casalegno.

Per parlare dei compagni che la diretta interessata ha avuto nel corso di una carriera oramai lunga, cominciata nel lontano 1994 ed esplosa sulle Reti Mediaset tra la fine degli Anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio, dobbiamo fare un po’ di ordine: come accennato prima, nel raccontare chi sono gli ex di Elenoire Casalegno tocca mettere due punti fermi, ovvero le nozze celebrate nel 2014 con Sebastiano Lombardi, dirigente e poi anche direttore di Rete 4, e la figlia Swami (classe 1999), avuta dalla relazione con Rocco Maurizio Anaclerio, nome di battesimo della storica voce di Radio 105. I rapporti tra di loro, tra l’altro, sono rimasti molto buoni nel corso del tempo anche dopo la fine della storia e non è stato raro vederli assieme in alcuni scatti postati sui social dalla ragazza.

ELENOIRE CASALEGNO, “DJ RINGO? GLI ADULTI SBAGLIANO MA NOSTRA FIGLIA…”

Meno informazioni abbiamo sulla sua love story con Lombardi e sui rapporti tra di loro oggi: “Non credo sia stato un errore. Tra noi c’è stato un distacco e ognuno ha preso strade differenti” aveva raccontato nel salotto di “Verissimo” la conduttrice parlando della fine di quel matrimonio -celebrato quando lei aveva 38 anni- con l’uomo e accennando solo vagamente a dei “caratteri che non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente”. E parlando di chi sono gli ex di Elenoire Casalegno, discorso diverso invece per DJ Ringo: “Ci siamo separati che nostra figlia aveva due anni, ma la priorità era lei e volevamo che lei fosse serena. Noi adulti possiamo sbagliare, ma loro non devono subire gli effetti dei nostri errori” aveva spiegato, dicendosi felice del fatto che Swami non abbia mai visto litigare i suoi genitori.

Come accennato, tuttavia, sono diversi gli amori e i semplici flirt attribuiti alla 49enne ligure (tra cui anche Daniele Bossari: “Abbiamo avuto una storia anni fa”) e in questa carrellata su chi sono gli ex di Elenoire Casalegno non possiamo non citare ad esempio Vittorio Sgarbi, conosciuto dalla diretta interessata tanti anni fa per una storia che, a detta sua, ancora percepisce come molto intensa pur se durata solo pochi mesi: “È durata il tempo di una stagione. Il gossip, invece, è andato avanti per anni”. Ma nella sua vita ci sono stati anche diversi musicisti tra cui J-Ax e Francesco Facchinetti, mentre lunga è stata la liaison con Omar Pedrini, ex leader dei Timoria: nel 2004 fu la Casalegno a salvargli la vita portandolo subito in ospedale a seguito di un grave aneurisma, dal quale il cantante si riprenderà fortunatamente: “In ospedale pensavano che all’80% moriva e al 20% si salvava… Uscì dopo sette ore di intervento e mi dissero: ‘Ce l’abbiamo fatta, adesso è in rianimazione’…”.