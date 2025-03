CHI SONO GLI EX DI ELEONORA GIORGI? DOPO L’ADDIO AD ANGELO RIZZOLI SCELSE DI…

Chi sono gli ex di Eleonora Giorgi e cosa conosciamo degli uomini con cui ha condiviso il suo percorso di vita l’attrice romana morta alcuni giorni fa? Oggi, nella puntata della domenica di “Verissimo” che ci apprestiamo a vedere, si parlerà ancora della scomparsa di un’icona del cinema italiano oltre che un habituée del rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, avendo partecipato più volte come ospite e raccontando negli ultimi due anni, senza filtri, la sua battaglia con il tumore al pancreas che alla fine le è stato fatale. E, se in studio oggi ci saranno Paolo Ciavarro e il fratellastro Andrea Rizzoli a ricordare mamma Giorgia, qui apriamo invece una breve parentesi sulla sua intensa vita sentimentale e in particolar modo su chi sono gli ex di Eleonora Giorgi.

Per raccontare chi sono gli ex di Eleonora Giorgi e cosa sappiamo delle varie storie d’amore (tra matrimoni, brevi flirt e rumors mai confermati) dobbiamo partire dagli Anni Settanta quando, l’ancora giovane attrice capitolina, all’epoca 21enne, era fidanzata col collega Alessandro Momo, morto in maniera tragica in un incidente in moto nel 1974 che portò la stessa artista a venire indagata. Qualche anno dopo, sul finire del decennio, ecco per la Giorgi il primo matrimonio: e che nozze verrebbe da dire, dato che i fiori d’arancio con l’editore Angelo Rizzoli fecero molta notizia. Il matrimonio celebrato nel 1979, vedrà i due diventare genitori di Angelo, primogenito di Eleonora: tuttavia, la loro love story, terminerà poi nel 1984 a causa dello scandalo legato alla P2 che coinvolse lo stesso Rizzoli sr. e portò al suo arresto.

ELEONORA GIORGI, LOVE STORY CON PINO DANIELE E MASSIMO TROISI: BREVI FLIRT MA…

Nello scoprire chi sono gli ex di Eleonora Giorgi, dobbiamo aggiungere che di quella vicenda resterà il divorzio da Rizzoli e un libro, “Nei panni di un’altra” in cui la Giorgi raccontò del suo allontanamento temporaneo dal mondo dello showbiz per via delle ricadute che i guai dell’ex marito ebbero sulla sua immagine, a livello umano ma pure professionale dal momento che cominciarono a latitare le offerte di lavoro e i ruoli nelle varie produzioni. Tuttavia, sarà proprio il mondo del cinema, e il set di “Sapore di mare 2”, a regalare all’attrice un nuovo amore, destinato a durare nel tempo anche dopo che le strade della Giorgi e di Massimo Ciavarro si divisero: dopo il colpo di fulmine durante le riprese della pellicola di culto del 1983 di Bruno Cortini, Eleonora darà alla luce il secondogenito Paolo nel 1991, due anni prima delle nozze celebrare col collega romano.

Infine, dopo la fine del secondo matrimonio con Massimo Ciavarro, nel nostro excursus su chi sono gli ex di Eleonora Giorgi dobbiamo citare lo scrittore Andrea De Carlo, una delle sue ultime storie importanti (la coppia si lascerà poi definitivamente nel 2007) e col quale non ci saranno però né fiori d’arancio né figli. Per quanto riguarda invece i vari flirt e gli amori da copertina attribuiti all’ex moglie di Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro -parliamo più diffusamente di loro quest’oggi in due pezzi a parte- dobbiamo citare sicuramente quelli con Pino Daniele, conosciuto durante una intervista e quando la diretta interessata era ancora legata al primo marito, e soprattutto con Massimo Troisi: quella con l’attore partenopeo è stata per la Giorgi una storia molto importante, una passione “bruciante” e breve prima che le loro strade si separino. E, infine, merita una menzione, la liaison con Warren Beatty: “Una sera, a Los Angeles, andai al ristorante con lui, Jack Nicholson e Anjelica Huston. Dal tavolo vicino due ragazzi romani, ignorando del tutto quelle tre star, si fiondarono su di me per un autografo esclamando: ‘Anvedi, c’è Nadia de Borotalco!’…”.