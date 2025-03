CHI SONO GLI EX DI EMA STOKHOLMA? “NON MI SERVE UN UOMO PER STARE BENE”

Chi sono gli ex di Ema Stokholma e cosa sappiamo oggi della sua vita sentimentale? Ricco parterre di ospiti anche per questa nuova puntata del sabato di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere e nel corso della quale uno dei momenti clou -anche perché la diretta interessata non è certo una habituée del salotto televisivo di Canale 5- sarà l’ospitata della conduttrice radiofonica nonché ex dj che si racconterà ai microfoni del talk show condotto da Silvia Toffanin come già fatto in un’altra circostanza in passato. E, in attesa di scoprire se ci saranno rivelazioni in merito alla sua vita privata e la sfera amorosa, possiamo parlare qui brevemente dei flirt avuti dalla 41enne francese ma naturalizzata italiana e (almeno tra quelli ufficiali…) di chi sono gli ex di Ema Stokholma.

Per scoprire chi sono gli ex di Ema Stokholma (di cui al momento non si conosce lo status sentimentale e se frequenti qualcuno dopo la fine della sua ultima relazione) possiamo innanzitutto partire da un estratto di una intervista che aveva concesso negli ultimi tempi al magazine ‘Vanity Fair’ e in cui, partendo dai motivi che l’avevano portata a dire addio ad Angelo Madonia, aveva detto: “Si dà troppa importanza all’amore? Alla coppia sì, di sicuro. Anche se io non sono stata educata così: mia madre non mi ha mai insegnato che dovevo trovarmi un uomo per stare bene (…) E poi mai pensato che la mia felicità fosse legata a un uomo, e in effetti non ho mai voluto una famiglia. E non ho bisogno di un uomo che mi porti la valigia al terzo piano: lo faccio da sola” aveva tagliato corto Morwenn Moguerou, suo nome di battesimo, spiegando che “quando serve chiedo agli amici”.

STOKHOLMA, “LA ROTTURA CON MADONIA? COLPA DELLA GELOSIA E ANCHE DI…”

Insomma, una donna indipendente e che in più occasioni aveva spiegato i motivi per cui non ha bisogno di un uomo a tutti i costi al suo fianco, né di diventare madre: tuttavia, in passato sono almeno due le relazioni da copertina che ha avuto e parlando di chi sono gli ex di Ema Stokholma possiamo partire da Gemitaiz, moniker del rapper e produttore discografico Davide De Luca. “Una storia bella ma un po’ complicata” aveva descritto, in poche parole, la storia d’amore con la conduttrice televisiva il 36enne capitolino, anche se non conosciamo molto di quel periodo e nemmeno dei motivi che avevano portato poi la coppia a dirsi addio. Di più si sa, invece, sulla chiacchierata relazione, ancora più sotto i riflettori, con Angelo Madonia, storico ballerino di “Ballando con le Stelle” con cui aveva partecipato all’edizione 2022 dello show: la scintilla tra di loro era scattata subito tanto che c’erano state immediatamente le classiche prove di convivenza.

E poi cos’è successo dopo circa un anno? Raccontando chi sono gli ex di Ema Stokholma bisogna citare in questo caso le due campane: “La gelosia ha rappresentato un problema per noi” aveva rivelato in una circostanza la conduttrice che in altre occasioni ha fornito ulteriori dettagli sui motivi della crisi. “A un certo punto le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti” aveva rivelato a ‘Di Più’, accennando anche al fatto che “ho capito che non devi mai cambiare perché qualcuno ti vuole diversa e non gli sta bene (…) sicuramente ho provato ad adeguarmi a uno stile di vita molto diverso dal mio. Ma non voglio più cambiare il mio comportamento per compiacere un uomo”. Parole che tuttavia avevano ottenuto la replica netta ma educata di Madonia, negando di averle mai detto come vestirsi o di non dire parolacce: “È stato un anno bellissimo, lei è una persona splendida e siamo stati benissimo (…) Sono rimasto in silenzio e mi sono concentrato sulle mie figlie”.