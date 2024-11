CHI SONO GLI EX DI FIORDALISO? DUE MATRIMONI E ALTRETTANTI FIGLI DA…

Chi sono gli ex di Fiordaliso e cosa sappiamo della movimentata vita sentimentale di una delle voci più belle della canzone italiana contemporanea? Quest’oggi, nel corso del nuovo appuntamento con “Verissimo”, uno dei momenti più interessanti e intensi (anche per via della storia famigliare che la diretta interessata potrebbe ripercorrere ancora una volta) sarà l’intervista alla 68enne cantautrice piacentina che si confesserà con la conduttrice, Silvia Toffanin, accennando pure ai prossimi impegni artistici dal momento che la diretta interessata prosegue incessantemente con i suoi spettacoli dal vivo. E, in attesa di scoprire cosa racconterà l’autrice di “Non voglio mica la luna”, scopriamo chi sono gli ex di Fiordaliso.

Per raccontare qualcosa sulla sua vita amorosa, tra gioie e dolori, e dare conto di chi sono gli ex di Fiordaliso dobbiamo partire dalla sua adolescenza, dato che all’epoca la futura cantautrice rimase incinta e divenne mamma a poco più di 15 anni: era infatti il 1972 quando la diretta interessata diede alla luce il primogenito, Sebastiano Bianchi, concepito assieme a un suo compagno. “Era un amico di scuola di due anni più di me, di cui mi sono innamorata a 15 anni. Sono rimasta incinta e sono andata in un centro per ragazze madri” ha raccontato più volte Fiordaliso accennando non solo all’abbandono del tetto paterno ma pure alle nozze con quell’adolescente e osteggiate dal genitore che l’aveva allontanata. “Il matrimonio però non è stato felice, anzi, c’erano le botte. Però, in quel periodo, per una donna era normale” aveva ricordato Fiordaliso a proposito del clima culturale e famigliare di quasi cinquant’anni fa.

FIORDALISO E IL PRIMO MARITO: “LO SCUSO, AVEVA 17 ANNI, MA LE VIOLENZE…”

“Posso scusarlo perché aveva 17 anni, s’è trovato all’improvviso a badare alla famiglia, però le botte non si scusano mai”: così la 68enne sul compagno di quel primo matrimonio naufragato dopo poco tempo. Ma nella nostra rassegna su chi sono gli ex di Fiordaliso meritano comunque ampio spazio Enzo Malpasso e poi Paolo Tonoli, il secondo marito della cantante emiliana: del primo, noto compositore che aveva contribuito al successo di “Non voglio mica la luna”, la diretta interessata aveva parlato pure nel corso della sua esperienza al GFVIP dell’anno scorso, accennando a una relazione fatta anche di sofferenza. “Conobbi Enzo che era sposato, lui è stato un grandissimo amore e aveva anche lasciato la sua famiglia per me” aveva spiegato Fiordaliso, ammettendo di sapere che l’uomo non le era fedele ma di “passarci sopra” perché anche lei era innamorata. “Ho avuto strappi al cuore e delusioni (…) Per questo ho sofferto tanto”.

Infine, nel raccontare chi sono gli ex di Fiordaliso va citato Paolo Tonoli, suo secondo marito e inoltre il padre di Paolo Alberto Tonoli, detto ‘Paolino, il suo secondogenito nato nel 1989 e a molti anni di distanza dal fratellastro Sebastiano. “Con Enzo abbiamo litigato e ci siamo scontrati, e io per uscire da tutto ciò dopo pochi mesi mi sono sposata” aveva confessato la cantautrice che, tuttavia, vivrà anche con Paolo Tonoli un’altra relazione tormentata e che si è conclusa anzitempo. Insomma, una vita sentimentale fatta di storie importanti ma pure di violenze domestiche da parte dei coniugi e delusioni che hanno lasciato il segno sulla donna, tanto che da qualche tempo Fiordaliso si dice felicemente single. “Sono stata innamorata, ho avuto uomini ma non sono mai stata bene come in questo periodo, senza amore” aveva rivelato, aggiungendo pure di aver chiuso con l’altro sesso: “Non ho più libidine, voglia di fare l’amore. Ho trovato la pace dei sensi e sto da Dio”.