Ex fidanzati di Antonella Mosetti: le storie d’amore

Antonella Mosetti è stata a lungo al centro delle cronache per via della sua vita privata. Dopo essersi legata ad Alessandro Nucciatelli, che ha sposato, e con il quale ha avuto la figlia Asia, la showgirl si è separata e si è legata ad altri uomini. Tra gli ex fidanzati di Antonella Mosetti troviamo Davide Lippi, figlio dell’ex allenatore Marcello Lippi. Dal 2007 al 2012, invece, Antonella è stata fidanzata con Aldo Montano, con il quale ha avuto una storia d’amore molto intensa: i due hanno provato anche a diventare genitori in più di un’occasione, senza purtroppo riuscirci.

Antonella Mosetti e la nuova vita su OnlyFans: "Prendo 3mila euro al mese"/ "Mi sono rotta dei reality"

Non finiscono qui però gli ex fidanzati di Antonella Mosetti, che ha avuto una storia anche con Stefano Bettarini. “Non ero una delle sue amanti notturne, non lo sono mai stata” ha raccontato Antonella. La storia tra due risalirebbe al 2007, dopo la fine della storia tra l’ex calciatore e Simona Ventura. e, a proposito di Bettarini, di recente Antonella Mosetti è stata paparazzata con il figlio di lui, Niccolò. I due, che hanno una differenza di età di più di vent’anni, sono stati fotografati in Sardegna mentre si scambiano un bacio: niente di più, almeno secondo quanto raccontato da lei, che ha parlato di un incontro casuale.

Isola dei famosi 2025, Antonella Mosetti nel mirino vertici Mediaset per Simona Ventura/ Spunta retroscena

Antonella Mosetti è fidanzata? Tutto tace sulle questioni di cuore

Tanti gli uomini che hanno fatto parte della vita di Antonella Mosetti. Non è chiaro se oggi la showgirl abbia o meno un compagno: è stata infatti paparazzata, la scorsa estate, con Niccolò Bettarini, figlio di Stefano, ma come abbiamo spiegato lei ha parlato di un incontro casuale con un solo bacio. Nessuna relazione, dunque, tra i due. Oggi non sappiamo se la Mosetti sia fidanzata o se sia single: nonostante sia stata spesso al centro del gossip, attualmente Antonella non parla della sua vita privata da un bel po’.