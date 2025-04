Barbara De Santi e la storia con Guido Soldati

Barbara De Santi è sempre stata una delle dame più belle del parterre del trono over di Uomini e Donne. Quando ha partecipato per la prima volta al programma di Maria De Filippi nel 2011. Una delle prime storie vissute da Barbara all’interno del programma è stata quella con Guido Soldati con cui, poi, lasciò la trasmissione. Senza telecamere, la storia naufragò e Barbara decise di tornare nuovamente nel parterre over della trasmissione di Maria De Filippi.

Successivamente, Barbara ha vissuto anche un’altra storia nata all’interno del programma e naufragata nella vita vera. La De Santi, infatti, ha lasciato la trasmissione con Maurizio Guerci, cavaliere che, all’interno del programma, aveva frequentato Gemma Galgani ma anche con lui è poi finito tutto.

Barbara De Santi: il ritorno a Uomini e Donne e la conoscenza con Ernesto Russo

Dopo diversi anni di assenza, Barbara De Santi è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne nella scorsa stagione mostrando un interesse per Ernesto Russo, l’ex corteggiatore di Ida Platano che, dopo aver rinunciato a conquistare l’allora tronista, aveva scelto di mettersi in gioco come cavaliere. Conclusa la frequentazione con Ernesto, Barbara ha anche conosciuto Alessio Pili Stella ma anche con lui non è andata bene.

Dopo la scorsa estate, a settembre, Barbara è tornata in trasmissione senza alcuna aspettativa e conoscendo diversi cavalieri con cui, però, non è mai nato un sentimento importante. La persona che ha cambiato totalmente la vita di Barbara è stato Ruggiero D’Andrea con cui l’amore è nato dopo poche settimane dall’inizio della frequentazione e con cui oggi, la storia non solo procede a gonfie vele, ma sogna anche la convivenza, che potrebbe concretizzarsi presto, e il matrimonio.

