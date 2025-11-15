Ex fidanzati di Edwige Fenech, Luciano Martino e Luca Cordero di Montezemolo: chi sono? Le storie d'amore dell'attrice della commedia sexy

Splendida e amatissima attrice, simbolo della commedia sexy all’italiana, Edwige Fenech ha avuto nel corso della sua vita diverse storie d’amore importanti. Tra gli ex fidanzati di Edwige Fenech ci sono Luciano Martino e Luca Cordero di Montezemolo, due delle sue storie più significative. Con il primo ha vissuto un amore durato per undici anni. Luciano Martino è stato un regista: nel corso della sua carriera ha prodotto circa 100 film tra gli anni sessanta e ottanta.

Proprio durante la sua carriera ha conosciuto Edwige Fenech: i due sono stati insieme undici anni, vivendo un amore molto intenso. Martino ha lavorato nel corso della sua carriera a diversi filoni cinematografici: è stato infatti un regista molto attivo nel genere degli spaghetti western e successivamente in quello della commedia sexy. È stato proprio lui a lanciare Edwige Fenech nel mondo del cinema: i due si sono innamorati, rimanendo insieme per oltre dieci anni.

Chi sono gli ex fidanzati di Edwige Fenech, Luciano Martino e Luca Cordero di Montezemolo: “Ottimi amici”

Dopo la fine dell’amore con Luciano Martino, Edwige Fenech è stata legata a Luca Cordero di Montezemolo: i due sono stati insieme per circa diciotto anni, vivendo una storia intensa che ancora oggi l’attrice porta nel cuore. Classe 1947, uno degli ex fidanzati di Edwige Fenech, Luca è stato presidente della Ferrari dal 1991 al 2014: ha poi ricoperto anche l’incarico di amministratore delegato della casa automobilistica fino al 2006. Prima ancora ha guidato Unicredit, Confindustria, Maserati, Alitalia e tante altre aziende eccellenze italiane.

La storia con Luca Cordero di Montezemolo è stata forse la più importante della vita di Edwige, che al settimanale “F” ha raccontato: “Non ci siamo sposati per una scelta condivisa. Ma il nostro è stato un legame forissimo. Lo è tutt’ora. Se vengo in Italia vado puntualmente a pranzare da lui. Siamo ottimi amici“. Luca, per ammissione di Edwige, è stato un papà per suo figlio Edwin.