Chi sono gli ex fidanzati di Enrica Bonaccorti: dal principe Carlo di Borbone all'innamoramento per Renato Zero. Tutti i suoi amori

Attrice e conduttrice di grande successo e talento, Enrica Bonaccorti è sempre stata una donna molto corteggiata e stimata nel mondo della televisione italiana. Per questa ragione non stupisce il fatto che nella sua vita abbia vissuto diversi amori, alcuni dei quali anche molto importanti. Enrica, in giovane età, ha sposato Daniele Pettinari, con il quale ha avuto una figlia, Verdiana. Un matrimonio, il loro, che si è concluso molto presto: “Alla prima spinta, non l’ho più voluto vedere” ha confessato Enrica, che dunque temeva che il marito potesse diventare violento. Da mamma single, Enrica ha vissuto altre storie d’amore molto importanti, alcune molto chiacchierate vista la notorietà dei partner.

Viviana Pifferi a Verissimo: "Arrabbiata e ferita, hanno buttato in pasto la mia vita"/ Lo sfogo choc

Enrica ha avuto diversi fidanzati piuttosto conosciuti, chi più chi meno. Ha vissuto, ad esempio, un grande amore con il regista Michele Placido. È stata poi legata a un nobile, principe francese derivante dalla stirpe dei regnanti del Regno delle Due Sicilie, Carlo Di Borbone. E ancora ha vissuto un amore molto noto e chiacchierato con Renato Zero: una storia che all’epoca fece molto parlare.

Giacomo Paladino, chi era il compagno di Enrica Bonaccorti/ "Mi ha viziata per 24 anni"

Chi sono gli ex fidanzati di Enrica Bonaccorti: “Ero innamorata di lui”

La storia tra Enrica Bonaccorti e Renato Zero è stata in realtà più un’amicizia, anche qualcosa c’è stato. A raccontarlo è stata proprio lei a “La volta buona”: “Eravamo molto amici e io ero molto innamorata di Renato. Ero piccola, avevo vent’anni e avevo una passione per lui, che vedevo diverso da tutti. Non è vero che ci saremmo dovuti sposare: era stata solo una battuta di Renato ma non è vero che saremmo dovuti convolare a nozze. Qualcosa comunque c’è stato: ci siamo baciati ma non abbiamo mai “consumato” il rapporto. Poi la vita ci ha diviso: io già lavorato in teatro, lui stava cominciando tutto nella musica. Io facevo la sua manager”.