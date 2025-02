Ex fidanzati di Loredana Bertè, chi sono? Panatta e…

Loredana Bertè è stata una donna splendida e molto amata. Le sue lunghe e sexy gambe hanno fatto impazzire tutti gli uomini d’Italia e non solo, portandola ad essere una delle donne più amate e desiderate del mondo dello showbiz. Loredana ha avuto nel corso della vita una serie di uomini più o meno conosciuti, proprio in virtù della sua bellezza che faceva il paio con il talento e non da meno la sua verve, la simpatia e l’ironia. Tanti gli amori celebri della cantante originaria della Calabria: tra questi c’è Adriano Panatta, tennista all’epoca molto in voga, uno dei grandi campioni dello sport italiano.

Clementino è fidanzato? L'ex fidanzata Martina Difonte: "Sono single"/ "Sto cercando me stesso"

La loro storia è arrivata prima ancora che lei si sposasse con Bjorn Borg, tennista svedese, ed è finita prima della fine del 1973. L’amore tra i due è durato poco più di un anno ma è stato molto intenso: per lei, Panatta tradì Mita Medici, la sua fidanzata dell’epoca. Per lei, infatti, il campione di tennis perse la testa: “Sono stato un mascalzone, mi sono sempre pentito di questa cosa” ha raccontato. Nonostante ciò, la storia è durata comunque più di un anno. E ancora Loredana Bertè ha avuto tra i suoi ex fidanzati anche Roberto Berger, Red Canzian e Mario Lavezzi, oltre che il già citato Borg.

Arisa/ Dalla tricotillomania alla confessione intima: “Ho ricevuto mille e più proposte di matrimonio"

Ex fidanzati di Loredana Bertè, chi sono: i due ex mariti

Tra i grandi ex fidanzati di Loredana Bertè c’è stato anche Roberto Berger, di dieci anni più giovane di lei. I due si sposarono nel 1983 alle Isole Vergini e il matrimonio durò quattro anni. I due non vissero mai insieme e per Loredana l’ereditiere dell’impero del caffè Hag è stato “incapace di adempiere ai propri doveri coniugali”. “Me lo nascose per due anni e dopo essermi pagata anche i caffè lo cacciai di casa prima che il padre lo diseredasse” ha raccontato tempo fa Loredana.

Dopo il divorzio con il primo marito, Loredana Bertè ha vissuto un grande amore con il tennista Bjorn Borg, che conobbe negli anni ’80 a bordo di un volo. Il matrimonio è arrivato solamente nel 1989 ma fin dai primi anni è stato caratterizzato da accuse e litigi pesanti. Il loro rapporto è terminato in maniera drammatica: “Mi ha distrutto la vita e la carriera. Mi ha impedito di avere figli e di diventare madre” ha raccontato Loredana Bertè più avanti, spiegando che Borg la costringeva a seguirlo ovunque per la sua carriera, costringendola a mettere in pausa la sua.

Gigi D'Alessio/ Dall'aneddoto choc sullo tsunami all'amore per Denise Esposito e la rottura con Tatangelo