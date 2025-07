Chi sono gli ex fidanzati di Loredana Bertè: i numerosi flirt, le storie d'amore e poi i due matrimoni finiti entrambi non nel migliore dei modi

Splendida e sempre molto corteggiata, Loredana Bertè ha avuto, nel corso della sua vita e carriera, tantissimi uomini che avrebbero fatto carte false per conquistarla. Diverse le storie d’amore importanti, che hanno portato nella vita Bertè gioie, dolori ma anche spesso dolorosi addii. Tra gli ex fidanzati di Loredana Bertè, va sicuramente menzionato quello che diventò suo marito, in prime nozze: Roberto Berger.

Chi è Mia Martini, la sorella di Loredana Bertè/ "Con lei è morta una parte di me"

Ereditiere di dieci anni più giovane di lei, Roberto ha sposato la cantante nel 1983, nel corso di una cerimonia alle Isole Vergini, ai Caraibi. Un matrimonio, quello con l’ereditiere dell’azienda Hag di caffè, che è durato appena quattro anni, dal 1983 al 1987. Dopodiché, Loredana Bertè si è legata ad un altro uomo dalla popolarità sconfinata: Bjorn Borg. Il campione di tennis svedese è stato uno dei grandi amori di Loredana: una relazione tormentata la loro, che portò poi ad una separazione altrettanto burrascosa.

Loredana Bertè, chi è: l'infanzia difficile e il riscatto con la musica/ "La nostra vita era un inferno"

I due si innamorarono nel 1988 e cominciarono una storia d’amore che portò la Bertè lontana dall’Italia e dal mondo della musica da diversi anni. Borg non sembrava interessato alla carriera musicale della compagna, tanto da metterle spesso i bastoni tra le ruote: durante i tour, infatti, era lui l’attenzionato, la star, e questo portò Loredana a decidere di interrompere un importante tour, ricevendo però critiche che rischiarono di minarne la carriera. I due si sposarono poi nel 1989 per poi separarsi tre anni più tardi. Non ci sono però solamente Berger e Borg tra gli ex fidanzati di Loredana Bertè. Chi sono gli altri?

Loredana Bertè, chi è: gli esordi a Roma al Piper/ "Il periodo più felice della mia vita"

Ex fidanzati di Loredana Bertè: gli uomini nella vita dell’artista

Loredana Bertè è stata legata, da giovane, anche ad Adriano Panatta: fu proprio lui a presentarle Bjorn Borg più avanti. Un amore fugace, che poi lasciò spazio ad altri. Tra gli ex fidanzati di Loredana Bertè troviamo poi anche un altro artista, Red Canzian, oltre a Mario Lavezzi, al quale spaccò varie chitarre dopo aver scoperto i suoi numerosi tradimenti.