Chi sono gli ex fidanzati di Manuela Arcuri?/ Dal flirt con Gabriel Garko a Francesco Coco

Chi sono gli ex fidanzati di Manuela Arcuri? Dal flirt con Gabriel Garko a…

Negli anni Manuela Arcuri ha attirato l’attenzione dei media per le sue storie d’amore. Per un periodo di tempo, Manuela è stata legata al calciatore Francesco Coco. Terminata la storia, Manuela ebbe un flirt con Gabriel Garko anche se come poi lei aveva ammesso in un’intervista a Vieni da me la storia durò molto poco. Durante un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso dopo che Gabriel aveva deciso di fare coming out, Manuela aveva ammesso: “Per me era una vera storia d’amore, con grande passione, ci piacevamo tantissimo. Ci siamo conosciuti, innamorati e frequentati per qualche mese. La storia sarà durata cinque o sei mesi più o meno. Io ero presa. Gabriel è bellissimo, era meraviglioso. Stavamo insieme, eravamo fidanzati in tutto e per tutto. Facevamo tutto come i fidanzati normali. Poi ci siamo lasciati”.

Manuela Arcuri ha intrecciato poi una serie di relazioni con imprenditori come Matteo Guerra, Giovanni di Clemente, Gianni Bussolino, Cristopher Faroni, Piero Monti, Pasquale Petti e Gianluca Mobilia, l’ex fidanzato di Serena Autieri. Tra gli ex di Manuela troviamo anche Aldo Montano, Eros Ramazzotti, Milton Morales, Giovanni Malagò e Salvatore De Lorenzis. Dal 2010 Manuela Arcuri è fidanzata con Giovanni Di Gianfrancesco con cui è convolata a nozze lo scorso luglio.

Manuela Arcuri e la storia d’amore con lo sceicco Al Habtoor: perché è finita

Tra le relazioni di Manuela Arcuri c’è anche quella con lo sceicco Al Habtoor. A questo proposito, l’attrice ha tenuto a specificare che la relazione con quest’ultimo è stata caratterizzata da un amore vero. Questa è durata circa un anno, nel 1999. Con lo sceicco afferma di aver vissuto come in una favola: era giovane e il fatto di avere al fianco una persona così importante e potente la faceva sentire al sicuro. L’uomo l’aveva voluta conoscere di persona dopo averla notata in delle foto. Manuela accettò di incontrarlo e in quello stesso momento ebbe un colpo di fulmine.

Iniziò così la loro storia d’amore: con lui viaggiava da Dubai alle altre capitali mondiali e spesso Al Habtoor le faceva regali costosi: “un paio di anelli molto belli“. La storia, come racconta Manuela, è terminata dopo quasi un anno a causa della troppa gelosia da parte dell’uomo: “Lui era diventato estremamente geloso di me, poi vivendo a Dubai con le sue moglie e i suoi quattro figli, mi disse se volevo diventare la sua quarta moglie. Per me era troppo lontano quel mondo, difficile, era geloso e quindi poi la cosa non è continuata”.











