Una vita frenetica, ricca di viaggi, scoop, servizi, libri e anche relazioni, più o meno importanti e impattanti. Gli amori di Oriana Fallaci sono stati tanti nel corso della vita, dalla giovinezza fino all’età adulta, quando da donna matura ha affrontato le relazioni in maniera differente. Ma chi sono stati gli uomini nella vita della scrittrice e autrice fiorentina, che hanno lasciato il segno nella sua esistenza e soprattutto sulla sua carriera? Il primo grande amore del quale abbiamo notizia è quello con Alfredo Pieroni, giornalista e inviato a Londra della Settimana Incom Illustrada. Con lui, Oriana Fallaci ha rivelato che avrebbe messo su famiglia, ma così non è stato. La giornalista è rimasta incinta durante la sua relazione con Pieroni ma ha perso il bambino mentre era a Parigi.

Dopo l’aborto, la scrittrice è caduta in depressione ed è arrivata anche a tentare il suicidio proprio a Londra, dove era andata per dare il suo addio ad Alfredo Pieroni. Oriana Fallaci si imbottì di medicinali e venne salvata per miracolo. Passò poi ad una relazione con François Pelou, con il quale viaggiò in Vietnam. Per lei ricoprì il ruolo dell’amante. Lui, dopo dieci anni di clandestinità, preferì la famiglia, lasciando così la scrittrice. Lei, però, inviò alla moglie di lui le prove del loro rapporto. Una vendetta d’amore. Rifiutò, inoltre, di incontrarlo anche quando lui seppe della malattia di Oriana e voleva rivederlo.

Tutti gli amori di Oriana Fallaci: la storia con Paolo Nespoli

Oriana Fallaci ha avuto come grande amore il politico e rivoluzionario greco Alexandros Panagulis. Dopo la sua morte, decise che non avrebbe più avuto alcun uomo ma proprio in quel momento arrivò Paolo Nespoli. Aspirante astronauta e di 28 anni in meno di lei, l’uomo fu il suo autista in Libano. Tra gli amori di Oriana Fallaci, dunque, anche lui: insieme vissero una relazione ricca di passione che durò cinque anni. Vissero insieme a New York e la storia finì solo quando lui si trasferì in Germania per un incarico all’Agenzia spaziale europea.

Impossibile poi dimenticare Alekos Panagulis, il politico e rivoluzionario greco di cui Oriana Fallaci si innamorò perdutamente e a cui dedicò il suo scritto “Un uomo”. I due si incontrarono nel 1973, quando Oriana si recò ad Atene per intervistarlo. Quello che doveva essere solo un rapporto lavorativi, diventò una passione travolgente. Alekos Panagulis però morì qualche tempo dopo in un misterioso incidente.