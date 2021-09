Chi sono gli ex fidanzati Diletta Leotta?/ Da Daniele Scardina a Can Yaman, tutti i nomi ‘celebri’

Diletta Leotta e il suo ultimo amore Can Yaman

Diletta Leotta è una delle donne più in vista della televisione e del mondo dello spettacolo in generale. Diletta ha appena compiuto 30 anni e ha successo anche dietro alle telecamere: si pensi alla sua relazione appena conclusa con Can Yaman, uomo molto ambito per via della sua bellezza e del suo talento nella recitazione, ma anche a quelle precedenti con altri ragazzi altrettanto di successo (ciascuno nel proprio ambito).

La relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman non è certo passata sotto silenzio. Già a partire dai primi incontri, infatti, Diletta e Can hanno fatto molto parlare di loro. L’attore turco ha conquistato la conduttrice dopo la fine del suo fidanzamento con Daniele Scardina, noto pugile oggetto di un ‘tira e molla’ nel periodo della loro frequentazione. Dopo il loro addio definitivo, Diletta ha conosciuto Can e i due si sono fidanzati a inizio 2021.

Sia con Daniele che con Can c’era aria di matrimonio, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Prima di loro, nella vita di Diletta, c’era stato Matteo Mammì, nipote del senatore omonimo, impiegato ai piani alti di Sky. I due sono stati insieme fino al 2019, e la loro relazione è andata avanti non senza difficoltà.

Anche in questo caso, infatti, la Leotta è stata travolta dai gossip circa un suo presunto avvicinamento al figlio del Presidente della Roma Ryan Friedkin mentre ancora stava con Mammì. Evidentemente si trattava solo di illazioni che la conduttrice ha prontamente smentito. Le voci erano nate a partire da un fraintendimento, come lei stessa fece presente a quei tempi.

