Chi sono gli Isoladellerose, The Band/ “Band hard pop, un incrocio tra pop e rock”

L’isoladellerose è una delle band protagoniste della prima edizione di The Band, il nuovo format musicale condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Rai1. La band Isola delle rose è formata da Federico Proietti voce e chitarra, Andrea Zanobi al basso e Iacopo Volpini. Non sono un volto del tutto nuovo del piccolo schermo, visto che si sono fatti notare nel programma Citofonare Rai 2 di Simona Ventura e Paola Perego attirando l’attenzione del pubblico e facendosi apprezzare. Da Rai2 a Rai1 il passaggio è breve visto che la band è entrata ufficialmente nella prima edizione di The Band scelta dal tutor Enrico Nigiotti. La loro performance sulle note di “Figli delle stelle” di Alan Sorrenti non è passata affatto inosservata visto che hanno conquistato l’attenzione del tutor e dei giudici Asia Argento, Gianna Nannini e Carlo Verdone.

Un’esibizione che ha permesso all’isoladellerose di classificarsi al terzo posto nella classifica della prima puntata con 24 punti alle spalle di Cherry Bombs e dei vincitori Anxya Lytics.

Chi sono isoledellerose di The Band 2022

Ma chi sono il gruppo de isoladellerose di The Band 2022? A raccontarlo sono stati proprio i tre componenti che si sono presentati così: “io sono Andrea Zanobi e sono il bassista del gruppo. Sono Federico ho 25 anni e vengo da Roma, sono cantante e chitarrista della band. E’ il più sensibile del gruppo, è quello che deve essere coccolato, infatti gli abbiamo regalato anche un peluche, ma è in camera, non l’abbiamo portato”.

Poi è la volta di Iacopo che precisa: “mi chiamo con la “i” normale perchè mamma è una stronza. La i fa parte dell’alfabeto italiano, mentre la J no e l’hanno fatto per farmelo scrivere meglio quando ero piccolo”. Parlando della loro musica hanno precisato: “ci hanno definito hard pop, un incrocio tra pop e rock e chi più ne ha ne metta”.

