Opinionisti Grande Fratello: non solo Anna Pettinelli e Stefania Orlando

Il Grande Fratello scalda i motori e i primi nomi che si stanno cercando sono quelli degli opinionisti. Nella scorsa edizione, accanto ad Alfonso Signorini, oltre alla confermata Cesara Buonamici, c’è stata anche Beatrice Luzzi che, dopo essere stata una concorrente del reality show, ha accettato di tuffarsi nell’avventura di opinionista. Tuttavia, nell’edizione che comincerà a settembre, Alfonso Signorini dovrebbe essere affiancato da nuovi opinionisti che dovrebbero essere ancora due.

primi nomi che stanno circolando sono quelli di Stefania Orlando e di Anna Pettinelli. Quest’ultima è stata indicata come opinionista da Dagospia, ma stando a quello che riporta Deianira Marzano, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena. Il recente weekend del Vip Champions, infatti, avrebbe spinto Alfonso Signorini a pensare a nomi.

Opinionisti Grande Fratello: spuntano i nomi degli ex concorrenti

Secondo quanto fa sapere Deianira Marzano, dopo aver trascorso il weekend a Capri per il Vip Champion in compagnia di Anna Pettinelli e alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, Alfonso Signorini starebbe pensando ad una clamorosa ipotesi: fare affiancare la Pettinelli da un ex concorrente del reality. Secondo quanto aggiunge la Marzano nell’indiscrezione pubblicata tra le storie del suo profilo Instagram, i nomi da valutare sarebbero quelli di Javier Martinez e Lorenzo Spolverato.

Rivali nella casa, con due caratteri opposti ma sicuramente protagonisti della scorsa edizione, starebbero stuzzicando Signorini e i suoi autori che potrebbero puntare su uno dei due per il ruolo di opinionista come già fatto con Beatrice Luzzi.

