Non tutti sanno che la band degli Stadio è nata nel 1977 a Bologna, ma solamente quattro anni dopo è diventata “indipendente”: questo perché all’inizio era nata come una sorta di esperimento di Lucio Dalla, che aveva riunito diversi musicisti per formare il suo staff. Con gli anni, poi, gli Stadio hanno formato la loro ossatura e deciso di staccarsi da Dalla, scegliendo dunque di mettere su un gruppo indipendente, seppur ancora profondamente legato (e grato) a Lucio per il percorso fatto insieme. Nel 1981, dunque, è cominciata ufficialmente l’avventura degli Stadio nella musica italiana. Proprio in quegli anni per il gruppo sono arrivati i primi singoli nonché le prime colonne sonore per il cinema: proficua è stata la collaborazione con Verdone, per il quale hanno curato le musiche di diversi film.

Nel 1984, gli Stadio hanno preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo, arrivando ultimi: un’avventura che si è ripetuta – anche per quanto riguarda l’esito – due anni più tardi, con l’ultimo posto dell’86’. Solamente trent’anni più tardi, nel 2016, gli Stadio hanno trovato il loro riscatto, con la vittoria del Festival con il brano “Un giorno mi dirai”. La palma d’oro ha regalato agli Stadio il punto più alto della loro carriera, un momento indimenticabile vissuto anche da Giovanni Pezzoli, morto poi nel 2022 dopo tanti problemi di salute.

Gli Stadio, chi sono: dopo l’addio di Pezzoli è rimasto un trio

Dopo la morte di Giovanni Pezzoli, che già da anni non stava più bene, gli Stadio sono rimasti in tre. Oltre a Gaetano Curreri, uno dei fondatori della storica band degli anni ’70, ci sono Andrea Fornili e Roberto Drovandi, entrati invece nel 1991. Nel corso degli anni la formazione degli Stadio ha subito cambiamenti e modifiche ma nonostante i cambi nell’ossatura, la band ha continuato a fare musica, rimanendo un punto fermo per i tanti fan che dagli anni Ottanta seguono con grande amore gli Stadio.