Chi sono gli Stadio?/ Prima erano la band di Lucio Dalla, poi la vittoria a Sanremo

Chi sono gli Stadio e che rapporto avevano con Lucio Dalla?

Il 6 maggio andrà in onda il Dallarenalucio, il grande concerto all’Arena di Verona dedicato a Lucio Dalla in cui vari artisti canteranno e racconteranno aneddoti e storie in merito al loro rapporto col grande cantautore. Tra i cantanti del Dallarenalucio ci sono anche gli Stadio: Gaetano Curreri, Roberto Drovandi e Andrea Fornili. Sicuramente li conoscerete per la grande vittoria ottenuta al Festival di Sanremo nel 2016 con il brano “Un giorno mi dirai” ma gli Stadio sono attivi dalla fine degli anni 70, anno in cui fondano il gruppo con l’aiuto del cantautore Ron e anche di Lucio Dalla.

Ufficialmente gli Stadio sono stati fondati nel 1981 ma prima di quell’anno sono stati la band di accompagnamento di Lucio Dalla e non solo. Gli Stadio hanno creato tantissimi brani ma tra i più noti c’è sicuramente la colonna sonora del film “Borotalco” di Carlo Verdone. Il rapporto tra gli Stadio e Lucio Dalla era stupendo, erano amici e colleghi, c’erano grande stima e sintonia e nel 1988 avevano avuto anche l’occasione di partecipare al progetto Dalla/Morandi suonando sia nel loro album che in tour.

La tragica morte di Giovanni Pezzoli: fu lui a creare gli Stadio

Nel 2022 purtroppo gli Stadio e i loro fan sono stati colpiti da una tragica notizia: la morte di Giovanni Pezzoli, amico, collega e creatore degli Stadio. A dare la tragica notizia erano stati proprio gli altri componenti del gruppo che su Instagram avevano scritto: “Alle 21.00 di questa sera purtroppo Giovanni ci ha lasciato. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni” e poi in seguito avevano aggiunto: “Serviva un batterista in cielo…”.

Giovanni Pezzoli era morto a 70 anni anche a causa di una malattia che lo accompagnava da anni. Era stato colpito da un grave malore nel 2016 e poi col tempo è peggiorato. I compagni non hanno potuto far altro che pensare che probabilmente Pezzoli nell’aldilà sarebbe tornato a suonare con l’amico e maestro Lucio Dalla; i due artisti avevano un bel rapporto, Giovanni è stato a lungo il batterista di Dalla e con lui aveva un rapporto speciale, d’altro canto era anche grazie a lui se era arrivato al successo e se aveva avuto l’occasione di conoscere i compagni del gruppo Stadio.











