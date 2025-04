Tutto su Gloria Nicoletti e Sebastiano Mignosa, dama e cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Gloria Nicoletti e Sebastiano Mignosa sono stati i protagonisti di una frequentazione che ha animato lo studio di Uomini e Donne nel corso delle ultime settimane. Gloria, dama romana e mamma di una ragazza, ha partecipato in passato alla trasmissione avendo una frequentazione importante con Riccardo Guarnieri. Non riuscendo a superare la fine della frequentazione con il cavaliere pugliese, Gloria aveva deciso di lasciare il programma per poi tornare nell’attuale stagione del dating show di canale 5.

Sebastiano, a sua volta, è stato un cavaliere del trono over in passato. Anche lui aveva trovato l’amore all’interno del programma al punto da aver lasciato la trasmissione. Quella storia, tuttavia, è poi finita poco dopo. Ufficialmente single, Sebastiano che lavora come addetto alla sicurezza, ha così deciso di rimettersi in gioco e tornare proprio nel parterre del programma di Maria De Filippi.

Gloria Nicoletti Sebastiano Mignosa: tutto finito a Uomini e donne

Gloria Nicoletti e Sebastiano Mignosa, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025, chiudono definitivamente la frequentazione. La dama che è uscita anche con altri cavalieri tra cui Damiano Foti che ha lasciato il programma in seguito ad una discussione con Gianni Sperti e Tina Cipollari, da qualche settimana usciva con Sebastiano Mignosa.

Nella scorsa puntata, tra io due è scoppiata una lite perché Gloria non ha gradito alcune dichiarazioni del cavaliere che, inizialmente, sembrava pronto a chiudere la frequentazione, salvo poi cambiare idea. Nella scorsa puntata, inoltre, Gloria aveva raccontato che Sebastiano l’aveva invitata in camera per vedere del vino. Invito che Gloria ha rifiutato. Nella puntata in onda oggi di Uomini e Donne, la dama arriva in studio con del vino e poi chiude definitivamente la frequentazione.

