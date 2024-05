Chi sono Grace e Joanna Cuomo, concorrenti Io Canto Family 2024/ Mix generazionale che regala la finale?

Tra i giovani concorrenti che gareggiano a Io Canto Family 2024, la nuova versione dello show televisivo Io Canto Generation, in onda ogni lunedì sera su Canale 5, ci sono anche Grace e Joanna Cuomo, ovvero figlia e mamma. Entrambe dotate di grandi qualità canore, fanno un figurone davanti agli occhi di Michelle Hunziker e gli altri giurati, ottenendo un riscontro più che positivo per il debutto televisivo. Mamma Joanna, di origini scozzesi ma ormai in Italia da venticinque anni, sprona la piccola Grace a raggiungere il suo sogno e si schiera al suo fianco nella prima puntata, con un exploit meritevole di applausi e complimenti a non finire.

Questa sera, lunedì 27 maggio, Grace e Joanna Cuomo tornano sul palco di Canale 5 per progredire ancora, affrontare nuove sfide e giocarsi il tutto per tutto arrivare in finale. Con le loro voci incantevoli e le loro storia unica, Grace e Joanna Cuomo vogliono regalarsi un’altra notte magica in tv, proprio come è successo la settimana scorsa quando hanno cantato magistralmente Click Boom di Rose Villain.

Grace Cuomo e mamma Joanna sognano e fanno sognare a Io Canto Family 2024, sono già pronte per la finale?

“Sono state bravissime: lavorare con la bimba è stata un’avventura stimolante. Grace ha delle grandi potenzialità che unisce all’impegno e alla costanza, doti non comuni per l’età”, ha raccontato la maestra e vocal coach della giovane cantante. Grace Cuomo, dunque, fa sul serio con la musica e il canto: vuole sognare in grande in futuro, ma per lei (e per sua mamma) già il presente sorride più che mai.

L’avventura a Io Canto Family può essere l’occasione perfetta per spiccare il volo verso nuovi traguardi. Continuare a sognare è possibile per Grace Cuomo e sua mamma Joanna, due concorrenti unite da un talento unico e dalla voglia di imparare e migliorarsi.

