Chi sono Guido Ricci e Gloria Nicoletti che, dopo l'addio, sono i protagonisti di un confronto nello studio a Uomini e Donne.

Guido Ricci e Gloria Nicoletti si sono conosciuti nella scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne: lei che in passatoi aveva già partecipato al dating show di canale 5, ancora single, aveva deciso di rimettersi in gioco tornando nel parterre del trono over mentre Guido, dopo il suo arrivo, aveva cominciato a conoscere Sabrina Zago prima di cominciare ad uscire con Gloria Nicoletti con cui ha poi lasciato il programma poco dopo. La loro storia, però, è durata davvero pochissimo. “A malincuore vi comunico che dopo tanti tentativi la storia è finita. Gli auguro con tutto il cuore tanto bene e buona vita”, aveva scritto Gloria sui social dopo pochi mesi di frequentazione.

“Mi vien da ridere e basta. Non ne sapevo nulla. Da quando c’è stata quella litigata lei mi ha bloccato le storie su Instagram. Sono rimasto sorpreso, non è successo niente di grave come non lo è mai accaduto. Comunque, si vede che lei ha bisogno di un po’ di tempo”, ha dichiarato lui a Lollo Magazine.

Guido Ricci e Gloria Nicoletti: confronto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 settembre 2025, Guido Ricci e Gloria Nicoletti si ritrovano al centro dello studio per parlare della fine della loro storia d’amore. La prima ad accomodarsi al centro dello studio è Gloria: dopo un filmato che riassume l’accaduto, in studio, arriva Guido Ricci. La dama del trono over, tornata ufficialmente nel programma per provare a trovare nuovamente l’amore, racconta la propria versione dei fatti.

“Non provo odio, voglio sentire cosa ha da dire e basta”, dice Guido. “Un uomo innamorato non fa la mosca tze tze e ancora hai la faccia come il cu*o dicendo che vuoi sentire cosa ho da dire”, replica Gloria. “A me non è ancora passata”, conclude il cavaliere ma Gloria non cambia idea mettendo un punto definitivo alla storia.

