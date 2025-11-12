Hanspeter e Siglinde sono i genitori del campione di tennis Jannik Sinner, che in un’intervista ha svelato: “Non mi hanno mai messo sotto pressione”

Stasera su Rai2 andrà in onda la seconda partita delle ATP Finals per Jannik Sinner, che è semplicemente il più grande tennista italiano di sempre, inondato da un tifo clamoroso per ogni suo colpo vincente. Un esempio di sportività fuori e dentro il campo oltre al fatto che la sua educazione brilla come il suo innegabile talento. Merito senza dubbio dei suoi genitori, ovvero Hanspeter e Siglinde, che il pubblico ha imparato a conoscere vedendo ogni tanto nel suo box durante le partite più importanti.

Sempre lontani dai riflettori, molto riservati, i genitori del campione di tennis gestiscono una casa vacanze a Sesto Pusteria (in Trentino Alto Adige), ma anni fa lui faceva il cuoco e lei la cameriera. Non sono i suoi allenatori o consulenti, sono semplicemente i suoi genitori su cui poter contare sia nei momenti belli sia nei momenti bui.

Jannik Sinner fiero dei genitori Hanspeter e Siglinde: “Mai messo sotto pressione”

Di recente Jannik Sinner ha speso parole molto tenere per i suoi genitori Hanspeter e Siglinde: “Vorrei che avessero tutti dei genitori come i miei che mi hanno permesso di fare quello che volevo. Non mi hanno mai messo sotto pressione”. In una sua lunga intervista il campione di tennis ha svelato che la una foto preferita del 2025 è quella in cui abbraccia suo padre dopo la vittoria di Wimbledon.

Ai suoi genitori aveva promesso che se non fosse arrivato tra i primi duecento del mondo entro i 24 anni avrebbe smesso perché il budget per girare nel circuito non può essere basso. E pensare che Sinner non solo è entrato tra i primi duecento, ma è diventato il numero uno al mondo vincendo 22 titoli ATP tra cui 4 tornei del Grande Slam (gli manca solo il Roland Garros che per un pelo non ha vinto).

