Chi sono Highsnob e Hu a Sanremo 2022/ Quando Michele Matera e Federica Ferracuti si metto insieme…

Ma chi sono Michele Matera e Federica Ferracuti

Highsnob e Hu sono cantanti concorrenti Sanremo 2022. I loro nomi d’arte iniziano per H ma questa lettera non è l’unica cosa che i due artisti hanno in comune. Andiamo quindi a scoprire qualcosina in più sul loro conto, partendo dal loro percorso professionale e dalle loro caratteristiche artistiche. Highsnob, il cui vero nome è Michele Matera, è un rapper di origine avellinese, che ha però vissuto a La Spezia.

Sanremo Giovani 2021, Finale/ Vincitori e diretta: Tre concorrenti tra i big

La sua palestra è la strada, proprio dove compone i suoi primi pezzi. Dopo un’esperienza insieme ai Bushwaka, nel 2016 decide di intraprendere la carriera solista. Il suo stile palleggia in modo molto originale tra rap e trap, ma la sua massima aspirazione è stupire attraverso le parole dei suoi testi. Al momento ha circa 300 mila ascoltatori mensili su Spotify e tra le sue canzoni più popolari ci sono sicuramente “Harley Quinn”, “23 coltellate” e “La miglior vendetta”.

Chi è Matteo Romano, canzone "Testa e Croce" a Sanremo Giovani 2021/ Pronto ma con emozione

Highsnob e Hu, la “strana” coppia per Sanremo 2022

HU, il cui vero nome è Federica Ferracuti, nasce nel 1994 ed è un’artista davvero molto intrigante perché dotata di un talento sopraffino. Canta, suona e produce le sue canzoni. HU vuole essere indipendente e mantenere il controllo sulla sua musica. Ama il jazz e sa suonare il basso, ma anche il violoncello. Tutto questo percorso da musicista l’ha spinta poi a cambiare rotta e ad abbracciare la musica elettronica.

Le sue qualità non sono passate inosservate nel mondo della pubblicità, dove si è proposta con brani piuttosto originali. La sua è una partecipazione da tenere in grande considerazione perché proprio nel 2020 era nella lista dei finalisti tra le nuove proposte di Sanremo Giovani.

Samia, canzone "Fammi Respirare" a Sanremo Giovani 2021/ Tra black music, soul e romantica

© RIPRODUZIONE RISERVATA