Chi sono i concorrenti in gara alla quinta puntata del serale di Amici 24? Sono 10 gli allievi che stanno gareggiando per un posto in finale che, stando alle indiscrezioni, andrà in onda sabato 17 maggio. Tra questi, alcuni sono quasi certamente dei finalisti, altri, invece, lasceranno la gara già questo sabato. Andiamo a scoprirli.

Concorrenti Amici 24, squadra di Celentano e Zerbi

Antonia Nocca: È una delle cantanti più forti di questa edizione di Amici, e al serale ha mostrato di poter essere una vera star. Questo, nonostante le insicurezze palesate in casetta. Per il pubblico e per i pronostici, è uno dei papabili finalisti di Amici 24.

Jacopo Sol: È entrato in corsa al pomeridiano ma ha dimostrato, sin da subito, di avere le carte in tavola per essere tra i migliori. La sua voce potente e il suo timbro particolare gli hanno assicurato un posto al serale, tuttavia, ad oggi, non ha brillato in modo particolare, complice anche una difficoltà nel liberarsi sul palco. Potrebbe non riuscire a conquistare la finale.

Chiara Bacci: La ballerina di danza classica di questa edizione, dopo un inizio brillante, ha subito un calo dovuto anche ad un infortunio. È migliorata al serale ma continua a dimostrare forti insicurezze personali, che potrebbero minare il suo raggiungimento della finale.

Daniele Doria: Il suo esordio ad Amici 24 è stato eccezionale. Sempre primo in classifica, complimenti da tutti, questo fino a quando è arrivato Francesco. Il ‘rivale’ lo ha inevitabilmente messo in crisi e questo si è notato proprio durante la fase del serale. Difficile, al momento, che riesca a conquistare la finale.

Alessia Pecchia: Ballerina di latino, è una delle finaliste quasi certe di questa edizione. Apprezzata dalla giuria e amatissima dal pubblico a casa.

Squadra di Pettinelli e Lettieri

Nicolò Filippucci: Percorso in crescita quello del cantante di Amici 24, che dopo un momento difficile al pomeridiano sta letteralmente brillando al serale. Tanto che, al momento, è il possibile vincitore secondo le quote Sisal.

Trigno: Anche lui, come Nicolò, è cresciuto molto durante il serale, ed è stato apprezzato dalla giuria per la sua personalità e presenza sul palco. Tuttavia, rischia di essere l’eliminato della quinta puntata.

Francesca Bosco: Non è stato un serale facile per la ballerina di Amici 24, che ha dovuto affrontare molti guanti di sfida e critiche anche molto dure dalla maestra Celentano. Difficile che arrivi alla finale.

Squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo: chi sono i concorrenti ancora in gara ad Amici 24

Senza Cri: Anche per la cantante il serale non è stato dei più semplici. Al momento, non è riuscita a convincere la giuria, e Malgioglio in particolare, motivo per il quale è tra i concorrenti a rischio per le prossime puntate.

Francesco Fasano: Il ballerino si è dimostrato essere il punto forte della squadra e, secondo i pronostici, è non solo un finalista certo, ma anche un papabile vincitore di Amici 24.