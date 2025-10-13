20 ostaggi israeliani liberati da Hamas questa mattina, chi sono: tra loro artisti, civili e membri dell’esercito.

Era il 7 ottobre del 2023 quando un svariati giovanni e non solo vennero rapiti con un’azione violenta e improvvisa da una parte dell’esercito di miliziani di Hamas; da allora notizie quasi inesistenti sulle loro condizioni di salute e la consapevolezza delle condizioni praticamente al limite della sopravvivenza, oggi però è arrivata la svolta. A distanza di due anni, 20 ostaggi israeliani sono stati liberati dai miliziani e – come riporta Rai News – fortunatamente le loro condizioni di salute sarebbero buone a dispetto di ciò che hanno dovuto subire e vivere lungo il corso di questi mesi.

La liberazione dei 20 ostaggi israeliani da parte di Hamas è avvenuta questa mattina intorno alle ore 7 del mattino. Una prima fase di rilascio ha riguardato un gruppo di sette persone; successivamente, in altre zone dell’area di Gaza, è appunto avvenuto il rilascio dei restanti 13 ostaggi dopo esattamente 738 giorni di detenzione. Tra loro civili e soldati, tutti di età compresa tra i 21 e 48 anni; nel frattempo – come racconta Rai News – coloro che ancora non hanno beneficiato della liberazione hanno avuto la possibilità di mettersi in contatto con le proprie famiglie in attesa di poter finalmente godere della libertà dopo 2 anni.

738 giorni dopo, venti ostaggi ostaggi israeliani liberati da Hamas: tra loro anche alcuni presenti al Festival Nova

Chi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas? Come anticipato, tra loro spicca una minoranza di soldati e una buona parte di civili che per 2 anni hanno dovuto vivere una detenzione ai limiti della sopravvivenza. Oggi sono finalmente liberi, in attesa che chi ancora è detenuto possa ottenere la medesima sorte. Buona parte di essi, inoltre, era stata catturata nel corso del Festival Nova di cui si ricordano le cruenti immagini non solo dell’agguato ma soprattutto della crudeltà con la quale furono uccise svariate persone tra civili, guardie e soldati.

Rai News riporta l’identità di chi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas; artisti, guardie presenti al Nova Festival, civili e ragazzi prelevati direttamente nelle proprie abitazioni e in alcuni casi anche con altri componenti delle rispettive famiglie. Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Evyatar David, Rom Braslavki, Eitan Horn, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio, Omri Miran.