Chi sono i 4 figli di Dodi Battaglia/ Sofia, Sarah Elisabeth, Serena Grace e Daniele

Non è un momento semplice per Dodi Battaglia. Lo storico chitarrista dei Pooh, ospite oggi di Silvia Toffanin a Verissimo, sta infatti facendo i conti con il dolore provocato dalla recente scomparsa della moglie Paola Toeschi. Dodi è però consapevole di dovere farsi forza, in primis per la figlia avuta dalla stessa Toeschi, la sedicenne Sofia. Non si è mai pronti a veder morire la propria madre, ma di certo vivere uno sconvolgimento di questo tipo in piena adolescenza non dev’essere per niente semplice.

Per questo motivo Dodi Battaglia, come ha raccontato a Verissimo, ha temporaneamente messo da parte il lavoro per dedicarsi a lei: “Io e Sofia stiamo riorganizzando pian piano la nostra vita. Ho annullato tutti gli impegni fino alla fine dell’anno per starle vicino. Farò solo dei seminari, ma l’anno prossimo voglio tornare a suonare con il mio gruppo“.

Dodi Battaglia, quattro figli da tre donne diverse

Sofia non è l’unica figlia di Dodi Battaglia. Il chitarrista dei Pooh ha avuto infatti in tutto ben quattro figli da tre donne diverse. Le prime due figlie sono nate dall’unione con Louise Van Buren, discendente di Martin Van Buren, ottavo presidente degli Stati Uniti d’America. Nel 1975 è nata dunque Sarah Elisabeth, nel 1977 Serena Grace: la primogenita ha avviato una carriera da diplomatica, la sorella è invece designer di moda. Il terzo figlio di Dodi è anche un volto noto dello spettacolo si tratta di Daniele Battaglia, avuto con l’attrice Loretta Lanfredi.

Speaker radiofonico, ma anche conduttore televisivo, per qualche tempo cantante e vincitore di un reality show importante come L’Isola dei Famosi nel 2010, Daniele è un artista molto versatile. Insomma, la pattuglia dei Battaglia è folta e compatta, in grado di stringersi ancora di più in un momento così difficile per papà Dodi.



