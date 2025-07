Chi sono i ballerini di Battiti Live 2025? Nel corpo di ballo tanti volti di Amici di Maria De Filippi e anche dell'ultima edizione: tutti i nomi

Quali sono i ballerini di Battiti Live 2025? Come ogni anno, anche stavolta l’attenzione del pubblico di Canale 5 non è soltanto per i cantanti che si esibiranno nel festival dell’estate, ma anche per il corpo di ballo. Questo perché è composto da ballerini già noti al pubblico, soprattutto ai fan del talent Amici di Maria De Filippi. Quest’anno, nel cast di professionisti ci sono ancora più volti del talent, e in questo articolo ve li diremo tutti, uno per uno.

A Battiti Live 2025, anche quest’anno condotto da Ilary Blasi e Alvin, torna Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22. Non sarà però da solo ad esibirsi nei suoi passi a due di latino, perché in coppia con lui ci sarà la fidanzata, ed ex concorrente di Amici, Benedetta Vari. Della loro stessa edizione di Amici, c’è nel cast dei professionisti anche Maddalena Svevi, che torna dopo l’esperienza dello scorso anno.

Ex di Amici tra i ballerini di Battiti Live 2025: volti amatissimi dai fan del talent

Altro volto ormai fisso del cast di ballerini di Battiti Live è quello di Martina Miliddi (Amici 20), ballerina di latino che ha dimostrato in questi anni di essere capace anche negli altri stili di danza. Facendo un passo avanti nel tempo, e arrivando all’edizione 23 di Amici, troviamo due ballerini: Giovanni Tesse, ballerino di latino, e la vincitrice della categoria ballo dell’edizione Marisol Castellanos. Ma nel cast dei ballerini di Battiti Live 2025 ci sono anche due ragazzi che arrivano dall’ultima edizione del talent di Maria De Filippi: parliamo di Asia Del Figlio, ex allieva di Emanuel Lo eliminata nella prima puntata del serale; e di Alessio Di Ponzio, che è stato costretto ad abbandonare la scuola a causa di un infortunio. Per lui si parla di ritorno ad Amici nell’edizione che partirà a settembre, ancora in qualità di allievo.

