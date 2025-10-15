Chi sono i ballerini di This is me 2025? Samuele Segreto, Marisol, Chiara Bacci, Talisa e John Erik vengono tutti da Amici di Maria De Filippi

Chi sono i ballerini di This is me 2025? Il cast del programma di Silvia Toffanin, che ha come obiettivo quello di celebrare il talento, andando a valorizzare chi lo ha ottenuto con sacrificio e impegno, vede diversi ballerini ex Amici nel corpo di ballo. Si tratta di Samuele Segreto, Marisol, Chiara Bacci, Talisa e John Erik. Ma chi sono i cinque, che in passato hanno appunto militato nel programma di Maria De Filippi? Il programma prodotto proprio dalla regina della Mediaset, vede nel cast cinque talenti che hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra nel talent show di Canale 5. Andiamo a scoprire la loro carriera uno per uno.

Laura Pausini, chi è Marco de La Solitudine/ "Fu il mio primo grande amore e mi lasciò nel modo peggiore..."

Samuele Segreto, classe 2004, è nato a Palermo e oltre ad essere un ballerino fa anche l’attore. Dopo aver partecipato alla 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi, è arrivato fino alla fase serale, ottenendo da lì anche diversi ruoli tra cinema e televisione. Più recente è invece la partecipazione di Marisol, che ha preso parte al programma nel 2023. La ballerina cubana è riuscita a conquistare Maria De Filippi nonostante la sua giovane età: l’ex allieva, residente a Biella, è arrivata fino in finale.

Elio Abbagnato, chi è il papà di Eleonora Abbagnato/ "Uguale a me, ha un carattere molto forte"

Chi sono i ballerini di This is me 2025? Un passato ad Amici di Maria De Filippi

Chi sono i ballerini di This is me 2025? Tra loro c’è anche Chiara Bacci, nata e cresciuta a Firenze, ballerina fin da bambina grazie alla mamma, che insegna danza e gestisce una scuola. Dopo l’Accademia della Scala, ha ballato in giro per il mondo, prima di approdare ad Amici. E ancora, tra i ballerini di This is me c’è Talisa Ravagnani, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, con alle spalle avventure in giro per il mondo, tra Dubai e Los Angeles. Infine, da Amici 21 c’è anche John Erik, nato a Roma ma con origini filippine. Nel 2021 l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi, che lo ha preso sotto la sua ala protettrice.