Chi sono i Bandabardò & Cisco/ “Non fa paura” il nuovo progetto in collaborazione

Bandabardò & Cisco si esibiranno al concertone del primo maggio, due cantanti che hanno realizzato uno straordinario progetto in comune. Nel 2022 uscirà un nuovo album che i Bandabardò e Cisco hanno prodotto insieme, intitolato Non fa paura, e da giugno inizieranno a portarlo in tour calcando vari palchi italiani. Proprio per questo non vediamo l’ora di ascoltare la loro esibizione sul palco del concerto del Primo Maggio per avere un’anticipazione delle canzoni che faranno parte dell’album realizzato. L’album uscirà il 20 maggio 2022 e subito dopo inizierà il tour italiano,

Chi sono Bandabardò & Cisco, la storia di questi artisti

E ora approfondiamo la storia di questi artisti. Bandabardò è un gruppo musicale che suona musica folk e rock formatosi a Firenze agli inizi degli anni ’90. Il gruppo è formato da Alessandro Finazzo alla voce e alla chitarra, Marco Bachi al basso e al contrabbasso, Andrea Orlandini alla chitarra, Alessandro Nutini alla batteria, Jose Ramon Caraballo Armas alle percussioni e alla tromba, Federico Pacini alle tastiere e Stefano Cisco Bellotti, che si è unito come voce solista. I Bandabardò hanno realizzato ben dieci album in studio dal 1996 al 2014: Il circo mangione, Iniziali bì-bì, Mojito Football Club, Bondo! Bondo!, Tre passi avanti, Ottavio, Allegro ma non troppo, Sette x uno, Scaccianuvole, L’improbabile; e due album dal vivo: Barbaro tour e Se mi rilasso… collasso. Cisco, invece, nome d’arte di Stefano Bellotti è un cantautore italiano che suona sempre musica folk e rock, nato a Carpi il 29 luglio 1968. Dal 2005 ha iniziato, dopo varie esperienze pregresse, la sua carriera da solista, che lo ha portato a realizzare sette album in studio: La lunga notte, Il mulo, Fuori i secondi, Matrimoni e funerali, I dinosauri, Indiani e Cowboy e Canzoni dalla soffitta. Durante gli anni ha realizzato anche diverse collaborazioni con vari artisti e colleghi.

