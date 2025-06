Bnkr44, chi sono: il gruppo si è formato nel 2019 a Empoli. Nel 2024 l'esperienza al Festival di Sanremo: "Ci ha uniti a livello umano"

I Bnkr44 è una band pop formatasi ad Empoli nel 2019. Il gruppo è nato inizialmente da sette componenti, che con i loro amici si trovavano spesso a cantare al Bunker, un luogo di ritrovo per giovani dell’empolese. La loro avventura nel mondo della musica è cominciata nel 2019: la band ha iniziato a pubblicare i primi brani su SoundCloud, seguiti dal primo album, 44.Deluxe. Nel 2021 è arrivato il secondo album uscito sottoforma di EP in tre blocchi, “Farsi male a noi va bene”. Nel 2023, ancora, i Bnkr44 sono arrivati a Sanremo Giovani, classificandosi tra i primi tre con il brano “Effetti speciali”, arrivando poi sul palco dell’Ariston nel 2024 con “Governo Punk”, arrivato al ventottesimo posto in classifica.

A far parte dei Bnkr44 alla voce ci sono Fares, nome d’arte di Pietro Serafini, Erin, Dario Lombardi, che si occupa anche della produzione, Caph (Marco Vittiglio), che suona anche la chitarra, Faster (Andrea Locci), Piccolo (Duccio Caponi). Si occupa invece delle produzioni JxN, nome d’arte di Jacopo Adamo, e Ghera, pseudonimo di Gherardo Stagi, manager e fondatore della band empolese.

Bnkr44, chi sono: l’esperienza sanremese nel 2024

A Vanity Fair, i Bnkr44 hanno raccontato di essere usciti rafforzati da Sanremo, al quale hanno preso parte nel 2024 dopo l’esperienza a Sanremo Giovani. “Ci ha uniti, soprattutto a livello umano. Abbiamo girato tanto, condiviso esperienze e conosciuto, per la prima volta, il successo di pubblico. È stato un anno passato a premere sull’acceleratore, il più intenso che abbiamo mai vissuto” ha spiegato la band nata a Empoli. Sono sette i componenti dei Bnkr44: non è semplice, certamente, condividere la sala prove tra così tante teste. “Ciascuno ha una propria identità, forte e marcata, ma è l’insieme che funziona” hanno spiegato ancora i componenti della band, che cercano però di valorizzare ciascuna identità e ciascun carattere per performare al meglio.