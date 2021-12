Chi sono i cantanti di Sanremo 2022?/ I Big in gara: da Morandi a Ranieri

Festival di Sanremo 2022: chi sono i cantanti in gara?

Il 1 febbraio 2022 ha inizio la nuova edizione del Festival di Sanremo che presenterà in gara un cast di vere e proprie stelle. Amadeus ha annunciato solo pochi giorni fa l’elenco dei cantanti che si sfideranno sul palco dell’Ariston e che questa sera verranno arricchiti dai tre vincitori della sezione Giovani. Partiamo subito con alcuni grandi nomi che ritroveremo sul palco a febbraio: tra i ‘senior’ ci saranno Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi.

E ancora Donatella Rettore, che si accompagna all’emergente Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga. Tornano poi sul palco Noemi, Le Vibrazioni, Achille Lauro, Michele Bravi. Dopo 20 anni dalla sua vittoria torna anche Elisa; sul palco anche la sua grande amica Emma Marrone.

Tra i più giovani a salire sul palco del Festival di Sanremo 2022 ci sono i talenti di Amici, Sangiovanni e Aka7even, il campione di streaming Rkomi e la spagnola Ana Mena. Da Amici ritroviamo una conoscenza ormai nota dell’Ariston, Irama. E rimanendo in tema giovani, sul palco anche l’ex vincitore Mahmood insieme alla scoperta di quest’anno Blanco. La lista di Big in gara continua con Dargen D’Amico, Highsnob e HU, Giovanni Truppi. Torna dopo il successo dello scorso anno La Rappresentante di Lista. Infine altri due grandi nomi del panorama italiano: Fabrizio Moro e Giusi Ferreri. Amadeus ha già chiarito che, in caso di cantanti contagiati da Covid durante il Festival, “Non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove generali”, così come accaduto a Irama lo scorso anno.

