Cantanti Sanremo 2026, nomi dei big gara ed esclusi dalla gara: debutta Tommaso Paradiso? Fuori Ernia, Tedua e Tiziano Ferro

Cantanti Sanremo 2026, chi sono i big in gara? L’annuncio di Carlo Conti al TG1

E’ giunto il giorno del tanto atteso grande annuncio, Carlo Conti fa tappa al TG1 dove rompe il silenzio su ciò che vedremo nei prossimi mesi al teatro Ariston, la lista dei cantanti in gara a Sanremo 2026. Chi troveremo sul palco dell’Ariston? A pochissimo dal grande e atteso annuncio di Carlo Conti sappiamo che assisteremo a tanti ritorni in gara e molte sorprese, in quello che potrebbe essere il Festival di Sanremo delle coppie.

Can Yaman e Diletta Leotta perché si sono lasciati?/ "E' stato un amore da favola, veloce e bello"

Fedez e Marco Masini sono pronti a tornare a braccetto all’Ariston, mentre c’è grande attesa e fermento per scoprire se Elodie e Rkomi saranno all’Ariston, dopo che si è vociferato di una proposta avanzata a Carlo Conti. Prima volta all’Ariston per Tommaso Paradiso, mentre Ermal Meta è pronto al ritorno dopo aver vinto nel 2018 con Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente. Possibile bis per Serena Brancale, si va anche verso il ritorno di Sal Da Vinci.

Genitori Barbara D'Urso, chi sono Vera e Rodolfo/ La madre morta quando aveva 11 anni

Cantanti Sanremo 2026, nomi ed esclusi

Alla voce esclusi per il Festival di Sanremo 2026 c’è curiosità per capire se ancora una volta saranno cerchiati in rosso i Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Le porte dell’Ariston per loro sono chiuse?

Poche possibilità per un ritorno di Al Bano, che fino allo scorso anno aveva più volte manifestato la volontà di rientrare dalla porta principale in gara. Occhio anche al possibile ritorno in gara di Madame. Sarebbero stati diversi i rifiuti inflitti a Carlo Conti, da Alfa a Ernia, passando per Anna Pepe, Carmen Consoli, Tiziano Ferro, Noemi e Irama, ma anche Tedua. Occhio alla quota rap però, che come da tradizione sarà confermata e potrebbe essere onorata da Chiello. Chance anche per Amara, compagna di vita di Simone Cristicchi. Di liste ne sono trapelate diverse, in particolare negli ultimi giorni, vedremo quale sarà quella effettiva.

Chi era Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi/ Il lungo amore e la malattia: "Temeva di non conoscermi più"