Chi sono i cantanti scoperti da Mara Maionchi?/ Da Gianna Nannini e Tiziano Ferro a un giovane Umberto Tozzi

I cantanti scoperti da Mara Maionchi: grandi nomi nella carriera della discografica

Mara Maionchi, prima di diventare un volo noto e popolare del piccolo schermo, è stata una discografica che, nel corso della sua lunga carriera, ha scoperto davvero grandi nomi. Mara Maionchi ha iniziato a lavorare nel mondo della musica come segretaria dell’ufficio stampa nella casa discografica Ariston Records per poi scoprire di avere un grande talento nella scoperta dei giovani artisti al punto da aver portato alla ribalta nomi che hanno scritto la storia della musica italiana. Tra i primi nomi scoperti da Mara Maionchi spicca Gianna Nannini che, con la sua voce graffiante e il suo spirito rock, ha regalato e continua a regalare canzoni meravigliose al proprio pubblico.

Mara Maionchi e la malattia:"Il mio tumore l'hanno trovato per caso"/ Come sta oggi?

Come talent scout, Mara Maionchi ha lavorato insieme ad un giovane Umberto Tozzi mentre come direttrice artistica della Dischi Ricordi segue Eduardo De Crescenzo.

Tutti i cantanti scoperti da Mara Maionchi: spuntano mostri sacri della musica italiana

Scovando tra i tanti nomi con cui ha lavorato Mara Maionchi nel corso della sua carriera da discografica, spuntano dei veri mostri sacri della musica italiana. La Maionchi, infatti, ha collaborato anche con Fabrizio De Andrè e Mia Martini. Durante la direzione artistica della Fonit-Cetra, la Maionchi ha collaborato anche con Renzo Arbore e Mango contribuendo al successo di quest’ultimo. Durante gli anni in cui ha collaborato con la Maionchi, Mango portò al successo brani intramontabili come “La rosa dell’inverno” e “Bella d’estate”.

Mara Maionchi e la ludopatia: "Dipendenza gioco? Mi sono fatta interdire dai Casinò"/ "Modo di difesa"

Tra i nomi di maggior successo scoperti da Mara Maionchi, poi, non può non essere citato Tiziano Ferro che, proprio con la Maionchi, ha firmato il suo primo contratto discografico per poi diventare una popstar mondiale, capace di scalare tutte le classifiche e riempire gli stadi durante i tour.











© RIPRODUZIONE RISERVATA