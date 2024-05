Chi sono i Carota Boys, fan di Jannik Sinner/ Come nasce l’idea del travestimento famoso in tutto il mondo

Il mondo dello sport sarebbe sicuramente più spento, meno passionale e avvincente se non fosse impreziosito dalla presenza costante dei tifosi. Lo vediamo quotidianamente negli stadi; coreografie e canti che spronano i propri beniamini a conquistare l’obiettivo. Non esiste disciplina che non viva di tale linfa necessaria e non sono rari i casi piuttosto singolari con cui i tifosi scelgono di offrire il proprio supporto. Un esempio è rappresentato dai Carota Boys, un gruppo di sei ragazzi che vive in una sorta di simbiosi con le imprese di Jannik Sinner.

Ma chi sono i Carota Boys? Se lo saranno chiesti in tanti nel corso degli ultimi mesi dove il nome di Jannik Sinner è balzato al novero della cronaca sportiva. Il giovane talento del tennis ha attirato l’attenzione degli appassionati inanellando un successo dopo l’altro e scalando la classifica Atp ma, oltre ai meriti sportivi, ad attirare l’attenzione sono stati anche i 6 simpatici ragazzi sempre al seguito del tennista.

Carota Boys, l’idea geniale ‘grazie’ ad un gesto di Jannik Sinner nel 2019

Enrico Ponsi, Francesco Gaboardi, Alessandro Dedominici, Alberto Modino, Lorenzo Ferrato e Gianluca Bertorello; questi i nomi dei sei ragazzi che compongono i Carota Boys, fan di Jannik Sinner e presenti ad ogni suo successo tra passato recente e più remoto. Ma come nasce questa simpatica idea di travestirsi da carote e presentarsi ad ogni appuntamento sportivo del giovane tennista. Come racconta la Gazzetta dello Sport, tutto parte da un aneddoto risalente al 2019.

Ci troviamo all’Atp di Vienna e per Jannik Sinner giunge il momento di concedersi uno spuntino al consueto cambio di campo. In questa circostanza, il tennista decide di consumare una carota piuttosto che la classica banana: scatta così il lampo di genio dei sei ragazzi sopracitati che, da quel momento fino ad oggi, indosseranno il simpatico costume da carota per fare il tifo per il giovane tennista. Nascono così i Carota Boys – fan di Jannik Sinner – oggi conosciuti in tutto il mondo per il loro modo singolare e simpatico di fare il tifo per il proprio beniamino.

