Chi sono i cinque finalisti di Amici 24: Antonia Nocca super favorita

Il 18 maggio Amici 24 chiude i battenti e lo fa con ben cinque finalisti. Si tratta di tre ballerini e due cantanti pronti a tutto per emergere e alzare alta la coppa della vittoria. Oggi conosceremo meglio Antonia, Daniele, Trigno, Alessia e Francesco: chi sono e perchè ognuno di loro merita di vincere il programma di Maria De Filippi.

Partiamo da Antonia Nocca, allieva di Rudy Zerbi. La diciannovenne di Napoli è una delle favoritissime insieme a Trigno, destinata forse ad essere un po’ il successore di Sarah Toscano, ex vincitrice di Amici lo scorso anno. Ebbene, i suoi inediti hanno collezionato un numero incredibile di streaming come GIGANTI”, “RELAX , “DOVE TI TROVI TU” e “ROMANTICA”.

Amici 24, da Trigno a Francesco Fasano: candidati per vincere

Si passa a Trigno, forse il più quotato per diventare il vincitore di Amici 24. Durante la finale di domenica 18 maggio metterà tutto sè stesso per far capire quanto vale, soprattutto alla fidanzata Chiara Bacci che ormai da qualche puntata lo segue da fuori dato che è tata eliminata. Con “A UN PASSO DA ME”, “100 SIGARETTE”. “MALEDETTA MILANO” e “D’AMORE NON SI MUORE”, Trigno (pseudonimo di Pietro Bagnadentro) resta il più amato in tutto e per tutto.

Altra rivelazione scoccante di quest’anno è stato senza dubbio Francesco Fasano, ballerino che aveva conquistato il cuore di Emanuel Lo. Il suo punto di forza? La competenza e la grazia nel ballo: quando danza si vedono gli anni di studio intensi a New York e tante altre scuole. Potrebbe vincere lui Amici 24?

Alessia Pecchia vince Amici 24?

E poi c’è lei, Alessia Pecchia, queen assoluta del ballo latino americano e campionessa del mondo nella disciplina. Di lei si è parlato tantissimo in questa edizione di Amici 24, soprattutto per la sua storia d’amore con Luk3, anche lui oggi eliminato e pronto a sostenerla sugli spalti della finalissima. Romana d’origine, studia ingegneria e ha vinto alle WDSF World Championship di Sarajevo.

Ultimo ma non per importanza, Daniele, che si è distinto parecchio con il suo carattere estremamente riservato e la voglia di condividere tutte le sue fragilità. Riuscirà l’allievo della Celentano a portare avanti il suo percorso vincendo Amici 24? Noi gli auguriamo di sì!