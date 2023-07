Chi sono i cinque mariti di Patty Pravo? Da Gordon Fagetter a Riccardo Fogli/ “Non ho avuto figli perché…”

I cinque mariti di Patty Pravo: da Gordon Fagetter a John Edward Johnson

L’appuntamento di Techetechetè del 29 luglio 2023 punta i riflettori su una delle cantanti italiane più amate di sempre. Lei è Patty Pravo, artista che negli anni si è distinta non solo per la sua musica, ma anche per la vita privata. Spesso protagonista del gossip, Patty Pravo ha avuto ben cinque mariti. Di loro è tornata a parlare in un’intervista di qualche mese fa al Corriere della Sera, raccontandone aneddoti e retroscena.

“Di matrimoni ne ho celebrati cinque; ma veri solo tre“, ha spiegato la cantante. Il primo di questi è stato con Gordon Fagetter, batterista a Londra; il secondo invece con Franco Baldieri, antiquario a Roma. “Ci incontrammo e ci riconoscemmo. Passammo la notte insieme, e il mattino andammo in Campidoglio a chiedere i documenti per sposarci.” ha ricordato la cantante.

Perché Patty Pravo non ha mai avuto figli

Il matrimonio però non ebbe futuro, e qualche tempo dopo nel cuore della cantante c’era Riccardo Fogli: “Ci sposammo in Scozia, con il rito celtico”, ha ricordato. “Com’è finita? Ero a Londra per incidere un disco di Vangelis, quando incontrai Paul Martinez, che suonava il basso, e Paul Jeffrey, alla chitarra. Erano bellissimi, e ci amammo in tre”. Proprio Martinez è stato il suo quarto marito; l’ultimo, invece, è stato con il chitarrista statunitense John Edward Johnson.

Con nessuno dei cinque è però arrivato un figlio. Perché? “Non ne ho mai sentito la necessità. – ha ammesso la cantante, spiegando – E non ci ho mai pensato davvero, tranne che con Gordon, il mio primo marito. Eravamo in Giappone. Ci chiedemmo: ma mentre suoniamo chi lo guarda? Pensammo che avremmo potuto dondolarlo collegando la culla al pedale della batteria. Ma mentre lo dicevamo capimmo che non era il caso.”

